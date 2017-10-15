Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Учителя при власти
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый храм в Баяндае готов принять прихожан

В Баяндае накануне распахнул свои двери новый храм — Михаила Архангела. Кто его строил и в честь какой даты?

Источник: Вести Иркутск

Это первое богослужение в новой церкви Баяндая. Литургию проводит священнослужитель Вячеслав Пушкарев. Чтобы присутствовать на церемонии, верующие приехали за десятки километров со всего района. Многие — с детьми. Для местных жителей это настоящий праздник:

— Мы давно мечтали об открытии церкви. Не у каждого есть возможность выехать в Иркутск. А здесь все-таки поближе. И я думаю, для нас это очень хорошо.

Храм Михаила Архангела строили, что называется, всем миром. Участвовали люди разных национальностей и вероисповеданий. Бригада строителей из Узбекистана теперь возводит дом для священника. Бригадир Ихтияр Артиков говорит, это уже вторая церковь, которую они построили в Прибайкалье.

— Мы скажем, чтобы людям было приятно в душе. Чтобы все приезжали. И жили дружно, — говорит бригадир Ихтияр Артиков.

Пока службы ведутся на втором этаже. В помещениях ещё продолжаются отделочные работы.

— Сейчас у нас храм на стадии еще строительства, но, учитывая, как наверху, очень красиво. Пока, конечно, не все иконы стоят. Пока в таком ремонтном состоянии, но уже полы теплые. И убранство очень нравится, — говорит прихожанка церкви Эржена Переверзева.

Двери храма открылись в год столетия революции 1917-го года. После свержения царя была разрушена первая православная церковь в Баяндаевском районе. Её уничтожили вместе с бурятскими дацанами. Люди верят, что теперь храм прослужит людям не одну сотню лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
Власти Вануату разрешили покупать гражданство за биткойны
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь