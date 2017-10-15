Новый храм в Баяндае готов принять прихожан

Источник: Вести Иркутск

Это первое богослужение в новой церкви Баяндая. Литургию проводит священнослужитель Вячеслав Пушкарев. Чтобы присутствовать на церемонии, верующие приехали за десятки километров со всего района. Многие — с детьми. Для местных жителей это настоящий праздник:

— Мы давно мечтали об открытии церкви. Не у каждого есть возможность выехать в Иркутск. А здесь все-таки поближе. И я думаю, для нас это очень хорошо.

Храм Михаила Архангела строили, что называется, всем миром. Участвовали люди разных национальностей и вероисповеданий. Бригада строителей из Узбекистана теперь возводит дом для священника. Бригадир Ихтияр Артиков говорит, это уже вторая церковь, которую они построили в Прибайкалье.

— Мы скажем, чтобы людям было приятно в душе. Чтобы все приезжали. И жили дружно, — говорит бригадир Ихтияр Артиков.

Пока службы ведутся на втором этаже. В помещениях ещё продолжаются отделочные работы.

— Сейчас у нас храм на стадии еще строительства, но, учитывая, как наверху, очень красиво. Пока, конечно, не все иконы стоят. Пока в таком ремонтном состоянии, но уже полы теплые. И убранство очень нравится, — говорит прихожанка церкви Эржена Переверзева.