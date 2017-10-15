Дождливая погода установится в Казахстане в воскресенье
Синоптики прогнозируют дождливую погоду на большей части Казахстана 15 октября.
Синоптики прогнозируют дождливую погоду на большей части Казахстана 15 октября.
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Дождь, усиление ветра и туман ожидаются в Казахстане в воскресенье, 15 октября, сообщает Казгидромет.
«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, преимущественно дождь, усиление ветра. Местами на севере,
В Акмолинской,
В Костанайской, Карагандинской областях — ночью туман.
В Мангыстауской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, днем гроза.
В Павлодарской,
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15−20 м/с.