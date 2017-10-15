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07:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождливая погода установится в Казахстане в воскресенье

Синоптики прогнозируют дождливую погоду на большей части Казахстана 15 октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Дождь, усиление ветра и туман ожидаются в Казахстане в воскресенье, 15 октября, сообщает Казгидромет.

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«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, преимущественно дождь, усиление ветра. Местами на севере, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман», — говорится в прогнозе.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром туман.

В Костанайской, Карагандинской областях — ночью туман.

В Мангыстауской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, днем гроза.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15−20 м/с.

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