Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе
По данным синоптиков, такая же погода сохранится в Москве и Подмосковье в понедельник.
По данным синоптиков, такая же погода сохранится в Москве и Подмосковье в понедельник.
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветреная, сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.
«Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов, по области — от 3 до 8 градусов. Ветер
В понедельник ночью — облачно, небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3−5 градусов, в Подмосковье — от 0 до +5 градусов. Днем — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области до 4−9 градусов. Ветер