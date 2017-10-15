Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветреная, сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов, по области — от 3 до 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 5−10 м/с, местами порывами до 15 м/с.» — уточнил представитель метеослужбы.