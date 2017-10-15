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06:29 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

По данным синоптиков, такая же погода сохранится в Москве и Подмосковье в понедельник.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветреная, сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов, по области — от 3 до 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 5−10 м/с, местами порывами до 15 м/с.» — уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник ночью — облачно, небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3−5 градусов, в Подмосковье — от 0 до +5 градусов. Днем — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области до 4−9 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывами до 15 м/с.

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