Расписание движения автобусов изменится в Челябинске
Восстанавливаются маршруты № 34 и № 81.
Восстанавливаются маршруты № 34 и № 81.
Расписание движения автобусов изменится в Челябинске с 16 октября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
15 октября сезонные маршруты завершают свою работу, автобусы с этих маршрутов будут переведены на городские. В связи с этим стало возможным восстановление автобусного маршрута № 34 «Автобусный парк — Мехколонна» (Чурилово) без заезда в микрорайон Парковый. Маршрут будут обслуживать 3 автобуса.
Также восстановят автобусный маршрут № 81 «ЮУрГУ — ул. Чистопольская» (по ул. Василевского), интервал движения в часы пик составит 12−14 минут.
Увеличивается число автобусов на маршруте № 31 «ЧМК — ул. Академика Сахарова», интервал движения в часы пик составит 8 минут.
На маршруте № 17 «ул. Барбюса — пос. Фатеевка» временно отменяется второй выход, на маршруте останется один автобус.
Также транспортники планируют запустить с 16 октября маршрут № 18 «Автобусный парк — ж/д вокзал».
Рассматривают предложения горожан о продлении трассы маршрута № 41 Аэропорт — ДК Строитель до поворота ЧМК, остановка «ул. Черкасская». О внесении изменений в трассу движения и расписание транспортники обещают сообщить дополнительно.
Официально временно приостанавливается движение по маршрутам № 38 Мехколонна — пос. Новосинеглазово и № 59 «Автобусный парк — ул. Мамина». Фактически маршруты не обслуживаются уже неделю. Как пояснили в ООО «Общественный городской транспорт», это связано с нехваткой водителей и автобусов.