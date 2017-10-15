Источник: РИА "Новости"

Расписание движения автобусов изменится в Челябинске с 16 октября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

15 октября сезонные маршруты завершают свою работу, автобусы с этих маршрутов будут переведены на городские. В связи с этим стало возможным восстановление автобусного маршрута № 34 «Автобусный парк — Мехколонна» (Чурилово) без заезда в микрорайон Парковый. Маршрут будут обслуживать 3 автобуса.

Также восстановят автобусный маршрут № 81 «ЮУрГУ — ул. Чистопольская» (по ул. Василевского), интервал движения в часы пик составит 12−14 минут.

Увеличивается число автобусов на маршруте № 31 «ЧМК — ул. Академика Сахарова», интервал движения в часы пик составит 8 минут.

На маршруте № 17 «ул. Барбюса — пос. Фатеевка» временно отменяется второй выход, на маршруте останется один автобус.

Также транспортники планируют запустить с 16 октября маршрут № 18 «Автобусный парк — ж/д вокзал».

Рассматривают предложения горожан о продлении трассы маршрута № 41 Аэропорт — ДК Строитель до поворота ЧМК, остановка «ул. Черкасская». О внесении изменений в трассу движения и расписание транспортники обещают сообщить дополнительно.