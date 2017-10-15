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10:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тематические троллейбус и трамвай появились в Хабаровске

В течение месяца они будут курсировать по улицам краевой столицы.

Хабаровск, 15 октября, AmurMedia.

В 2017 году гражданской обороне страны исполнилось 85 лет со дня образования. Эту юбилейную дату отмечают не только сотрудники МЧС России, но и все, кто обеспечивает защиту территорий и населения от чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. В честь праздника и в рамках Года гражданской обороны Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю запущены троллейбус и трамвай. В течение месяца они будут курсировать по улицам краевой столицы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для защиты мирных граждан ещё в 30-х годах XX века была организована Местная противовоздушная оборона, которая стала прародителем системы гражданской обороны. Со временем задачи ГО были расширены, так как процесс развития оборонной промышленности, появление крупных городов и промышленных центров, создание новых производств, технологий и материалов, привели к появлению и новых угроз для людей. Теперь в функции гражданской обороны входит не только обеспечение защиты жизни и здоровья людей при военных конфликтах, но и защита и спасение людей, материальных ценностей, объектов экономики и жизнеобеспечения при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, проявлении терроризма и иных экстремальных ситуациях.

При этом решение задач гражданской обороны всегда было дело всенародным и требовало участие не только органов власти различных уровней, специальных подразделений и формирований, но и руководителей различных предприятий и организаций, их работников, и всего населения в целом.

«Наша задача кроме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, также и обучать население самых разных возрастов и социального статуса правилам безопасности. Для подготовки руководителей, специалистов созданы различные учебные пункты и курсы ГО. Со школьниками, кроме изучения программы по предмету ОБЖ, проводятся открытые уроки, соревнования и конкурсы. Кроме этого в подразделениях МЧС России организовываются экскурсии, мастер-классы и многое другое. Все эти навыки и умения очень важны, и в случае экстремальной ситуации могут помочь спасти жизнь себе и окружающим», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

Чтобы повысить интерес и знания граждан в вопросах гражданской обороны 2017 год в системе МЧС России был объявлен Годом гражданской обороны.

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