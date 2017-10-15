Красноярцев напугало опасное загрязнение воздуха

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске снова заметили сильное загрязнение воздуха — ситуация резко ухудшилась в субботу. Об этом свидетельствуют показания счетчиков красноярских активистов, которые следят за качеством воздуха. Также о странном запахе, дымке и ухудшении самочувствия сообщили жители города.

По данным проекта «Красноярск. Небо», в субботу 14 октября, когда практически не было ветра, в воздухе резко повысилась концентрация вредных веществ. На правобережье города и в Октябрьском районе зафиксировали от 76 до 111 мкг загрязняющих веществ при норме 35 мкг.

Горожане сообщали о плохом воздухе даже в квартирах и других районах города: «Приехали в центр и через 20 минут разболелась голова. Хотя весь день чувствовали себя отлично». Многие горожане звонили в надзорные службы и оставляли заявки о загрязнении воздуха.

К утру 15 октября ситуация немного улучшилась.

Добавим, ухудшение качества воздуха зафиксировала и система «Эковизор» другого красноярского активиста. Речь идет о превышении предельно допустимой концентрации высокоопасного диоксида азота. Этот красно-бурый газ с резким запахом, он раздражает дыхательные пути, а в высокой концентрации вызывает отек легких. Главный источник диоксида азота в городской атмосфере — это автомобильный транспорт.