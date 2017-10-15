Прогноз погоды в Молдове: зимы не будет

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 15 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность.

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Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит +19 С в Кишиневе и +22 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — в понедельник, 16 октября, и вторник, 17 октября ожидается малооблачная погода, без осадков, и постепенное повышение температуры на один градус.

Праздники

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.

«Грязные руки» — одна из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытье рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, коньюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Народные традиции

В этот день отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он обрел великую силу и видел самого князя тьмы.

В том же городе жила девушка Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришел в церковь и принял крещение. В дальнейшем Киприан горячо проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены — попросту стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же удалилась в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, стоявший в страже, тоже объявил себя христианином и был казнен вместе с Киприаном и Иустиной. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

Народные приметы