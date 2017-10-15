Ночные температуры в Хабаровске всё больше уходят в минус
Дождь в краевой столице не исключен в предстоящую пятницу.
Дождь в краевой столице не исключен в предстоящую пятницу.
Хабаровск, 15 октября, AmurMedia.
Третья неделя октября в Хабаровске характеризуется постоянством отрицательных ночных температур. На протяжении всей рабочей недели температура воздуха ночью составит -2 — 4 °C, в пятницу возможен небольшой дождь сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха снизится до -2 -4°C. Ветер
Ночь вторника будет такой же прохладной, как и в понедельник -2 -4°C, ветер
В среду ночью всё те же -2 -4°C, ветер
Ночью в четверг -2 -4°C, ветер
9 -11°C, ветер
Ночь пятницы будет такой же холодной, -2 -4°C, ветер