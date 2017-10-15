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09:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ночные температуры в Хабаровске всё больше уходят в минус

Дождь в краевой столице не исключен в предстоящую пятницу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 100% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 октября, AmurMedia.

Третья неделя октября в Хабаровске характеризуется постоянством отрицательных ночных температур. На протяжении всей рабочей недели температура воздуха ночью составит -2 — 4 °C, в пятницу возможен небольшой дождь сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха снизится до -2 -4°C. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, без осадков. Днём ещё по-осеннему тепло, температура 5 -7°C, также без осадков. Также в этот день возможна слабая геомагнитная буря.

Ночь вторника будет такой же прохладной, как и в понедельник -2 -4°C, ветер юго-западный, 6−11 м/с, небольшая облачность, без осадков. Днём столбик термометра поднимется до 7 -9°C.

В среду ночью всё те же -2 -4°C, ветер юго-западный, 5−10 м/с, небольшая облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до 8 -10°C при юго-западном ветре 5−10 м/с. Осадков не ожидается.

Ночью в четверг -2 -4°C, ветер юго-западный, 5−10 м/с. Днём немного теплее, чем накануне.

9 -11°C, ветер юго-западный, 5−10 м/с, переменная облачность, без осадков.

Ночь пятницы будет такой же холодной, -2 -4°C, ветер юго-западный, 5−10 м/с. Днём воздух прогреется до 6 -8°C, ветер юго-западный, 5−10 м/с, возможен небольшой дождь.

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