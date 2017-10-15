Гибель Качиньского: в Варшаве сообщили новые детали

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи «черного ящика» Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский, сообщило РИА Новости.

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10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский правительственный самолет, Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

«Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — заявил Мачеревич.

В Москве отвергают выводы польской комиссии о взрыве на борту самолета Качиньского.

Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010−2011 годов воздействия на борту взрывчатых веществ.