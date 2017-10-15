Челябинцы предлагают заплатить миллион рублей за правду о смоге

Челябинцы активно обсуждают смог в городе и предлагают назначить денежное вознаграждение за достоверную информацию о том, кто в действительности загрязняет воздух, такие предложения появились в соцсетях.

Рассуждая на тему смога, горожане предлагают собрать всем миром вознаграждение в 1 миллион рублей тем, кто обнародует список предприятий, которые во время НМУ не ограничили выбросы и продолжают отравлять город. Так, вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опора России» Денис Константинов готов скинуться в общий котел, вложив 10 тыс. рублей, чтобы вскрылась правда.

«Не знаю, как люди тут ещё курят. Тут вышел прогуляться полчаса — пришёл уже накуреный воздухом одним. Дым Отечества!» — пишет челябинец Андрей Беннет.

«Сегодня все челябинцы подумали, что наступили во что-то неприятное, а это запах родного города», — шутят горожане.

«Спасибо, что только в полтора-два раза превышение ПДК, есть шанс пожить. Онкология догонит», — пишет в соцсети Татьяна Шелахаева.