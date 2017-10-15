Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Война c Америкой на западной границе: кто кого
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
09:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы предлагают заплатить миллион рублей за правду о смоге

Горожане в соцсетях обсуждают экологические проблемы и пути их решения.

Челябинцы активно обсуждают смог в городе и предлагают назначить денежное вознаграждение за достоверную информацию о том, кто в действительности загрязняет воздух, такие предложения появились в соцсетях.

Рассуждая на тему смога, горожане предлагают собрать всем миром вознаграждение в 1 миллион рублей тем, кто обнародует список предприятий, которые во время НМУ не ограничили выбросы и продолжают отравлять город. Так, вице-председатель Челябинского регионального отделения «Опора России» Денис Константинов готов скинуться в общий котел, вложив 10 тыс. рублей, чтобы вскрылась правда.

«Не знаю, как люди тут ещё курят. Тут вышел прогуляться полчаса — пришёл уже накуреный воздухом одним. Дым Отечества!» — пишет челябинец Андрей Беннет.

«Сегодня все челябинцы подумали, что наступили во что-то неприятное, а это запах родного города», — шутят горожане.

«Спасибо, что только в полтора-два раза превышение ПДК, есть шанс пожить. Онкология догонит», — пишет в соцсети Татьяна Шелахаева.

Напомним, режим НМУ, по данным синоптиков, будет действовать до вечера понедельника, 16 октября. 15 октября горожанам будет тяжело дышать до 19 часов (действуют НМУ 2 степени опасности). Смог челябинцы наблюдали всю неделю. Беспокойства добавил тот факт, что лаборатория в Санкт-Петербурге зафиксировала небольшое превышение радиационного фона. Горожане связали недельный смог и радиоактивное облако воедино и уже начали рассуждать о повторении кыштымской аварии 1957 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главный отоларинголог Югры об операциях, «золотых» инструментах и… муксунах
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь