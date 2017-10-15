Челябинцы предлагают заплатить миллион рублей за правду о смоге
Горожане в соцсетях обсуждают экологические проблемы и пути их решения.
Горожане в соцсетях обсуждают экологические проблемы и пути их решения.
Челябинцы активно обсуждают смог в городе и предлагают назначить денежное вознаграждение за достоверную информацию о том, кто в действительности загрязняет воздух, такие предложения появились в соцсетях.
Рассуждая на тему смога, горожане предлагают собрать всем миром вознаграждение в 1 миллион рублей тем, кто обнародует список предприятий, которые во время НМУ не ограничили выбросы и продолжают отравлять город. Так,
«Не знаю, как люди тут ещё курят. Тут вышел прогуляться полчаса — пришёл уже накуреный воздухом одним. Дым Отечества!» — пишет челябинец Андрей Беннет.
«Сегодня все челябинцы подумали, что наступили во
«Спасибо, что только в
Напомним, режим НМУ, по данным синоптиков, будет действовать до вечера понедельника, 16 октября. 15 октября горожанам будет тяжело дышать до 19 часов (действуют НМУ 2 степени опасности). Смог челябинцы наблюдали всю неделю. Беспокойства добавил тот факт, что лаборатория в