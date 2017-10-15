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12:37 (мск), источник: Tengrinews

Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после выборов

Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после того, как покинет пост, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Атамбаев ответил на вопросы журналистов сразу после голосования на избирательном участке. Он отметил, что, как и прежде, продолжит заниматься творчеством.

«Творчество и политика — это вещи совместимые, если ты какую-то должность на госслужбе не занимаешь. Я не собираюсь занимать какую-то должность. Вы не бойтесь этого, я не собираюсь стать ни президентом, ни премьер-министром. Я и до этого занимался политикой 30 лет, что мне не помешало писать и стихи, и прозу, и даже песни. Поэтому это разные вещи. Другое дело: если ты порядочный человек, и ты не занимаешься политикой, не говоришь свое слово — то тогда политика занимается нами», — заявил Атамбаев.

«Я не боюсь ни одного своего поступка, и я останусь в Кыргызстане, я отвечу за каждое слово, за каждый поступок. Мне нечего прятать, скрываться, я готов ответить и перед судом народа, и перед судом истории, и перед Богом», — сказал действующий президент Кыргызстана.

Напомним, что сегодня 15 октября в Кыргызстане проходят выборы нового президента.

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