Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после выборов
Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после того, как покинет пост, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после того, как покинет пост, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Атамбаев ответил на вопросы журналистов сразу после голосования на избирательном участке. Он отметил, что, как и прежде, продолжит заниматься творчеством.
«Творчество и политика — это вещи совместимые, если ты
«Я не боюсь ни одного своего поступка, и я останусь в Кыргызстане, я отвечу за каждое слово, за каждый поступок. Мне нечего прятать, скрываться, я готов ответить и перед судом народа, и перед судом истории, и перед Богом», — сказал действующий президент Кыргызстана.
Напомним, что сегодня 15 октября в Кыргызстане проходят выборы нового президента.