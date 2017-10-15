Алмазбек Атамбаев рассказал, чем будет заниматься после выборов

«Творчество и политика — это вещи совместимые, если ты какую-то должность на госслужбе не занимаешь. Я не собираюсь занимать какую-то должность. Вы не бойтесь этого, я не собираюсь стать ни президентом, ни премьер-министром. Я и до этого занимался политикой 30 лет, что мне не помешало писать и стихи, и прозу, и даже песни. Поэтому это разные вещи. Другое дело: если ты порядочный человек, и ты не занимаешься политикой, не говоришь свое слово — то тогда политика занимается нами», — заявил Атамбаев.