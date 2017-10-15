Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
09:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Делигация Хабаровского края выступит на Всемирном фестивале молодёжи

Регион представят 55 человек.

Сегодня в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В событии международного масштаба принимает участие делегация Хабаровского края, в которую вошли 55 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это представители высших учебных заведений, бизнеса, промышленных предприятий и органов власти региона.

Ребята примут участие в дискуссионных, образовательных и спортивных площадках. Один из членов делегации — Георгий Степанов, представляющий Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, выступит на площадке «Технологии будущего».

 — У нас в составе делегации есть представители роллер-спорта, а также игры в хоккей и футбол. Как команда представители края заявлены на соревнования по перетягиванию каната в трёх номинациях: мужской, женской и смешанной группах, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Элеонора Кавшар. — На закрытии фестиваля регион представит фолк-фьюжн коллектив «Красные бусы». Напомним, что на Всемирном фестивале молодёжи и студентов работает команда волонтёров из Хабаровского края. 50 человек, прошедшие конкурсный отбор и обучение, помогают гостям фестиваля разместиться в Олимпийской деревне, сопровождают российские и иностранные делегации, работают в пресс-центре и т. д.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», гости фестиваля посетят экспоместо Хабаровского края, где смогут совершить виртуальный полёт из Сочи на Дальний Восток, осмотреть достопримечательности, промышленные предприятия и природные богатства региона. Также у них будет возможность взять «дальневосточный гектар».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Тигры» справились с «ястребами»
Делигация Хабаровского края выступит на Всемирном фестивале молодёжи
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь