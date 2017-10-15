Делигация Хабаровского края выступит на Всемирном фестивале молодёжи
Регион представят 55 человек.
Регион представят 55 человек.
Сегодня в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В событии международного масштаба принимает участие делегация Хабаровского края, в которую вошли 55 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это представители высших учебных заведений, бизнеса, промышленных предприятий и органов власти региона.
Ребята примут участие в дискуссионных, образовательных и спортивных площадках. Один из членов делегации — Георгий Степанов, представляющий
— У нас в составе делегации есть представители
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», гости фестиваля посетят экспоместо Хабаровского края, где смогут совершить виртуальный полёт из Сочи на Дальний Восток, осмотреть достопримечательности, промышленные предприятия и природные богатства региона. Также у них будет возможность взять «дальневосточный гектар».