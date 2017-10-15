Делигация Хабаровского края выступит на Всемирном фестивале молодёжи

Сегодня в Сочи откроется XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В событии международного масштаба принимает участие делегация Хабаровского края, в которую вошли 55 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это представители высших учебных заведений, бизнеса, промышленных предприятий и органов власти региона.

— У нас в составе делегации есть представители роллер-спорта, а также игры в хоккей и футбол. Как команда представители края заявлены на соревнования по перетягиванию каната в трёх номинациях: мужской, женской и смешанной группах, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Элеонора Кавшар. — На закрытии фестиваля регион представит фолк-фьюжн коллектив «Красные бусы». Напомним, что на Всемирном фестивале молодёжи и студентов работает команда волонтёров из Хабаровского края. 50 человек, прошедшие конкурсный отбор и обучение, помогают гостям фестиваля разместиться в Олимпийской деревне, сопровождают российские и иностранные делегации, работают в пресс-центре и т. д.