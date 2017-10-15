Участников концерта Minsk Edge Day 2017 отпустили из РУВД
Вопрос о том, избивали ли сотрудники ОМОН задержанных во время концерта, в РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».
Вопрос о том, избивали ли сотрудники ОМОН задержанных во время концерта, в РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».
МИНСК, 15 окт — Sputnik. Задержанные бойцами ОМОН около 50 участников концерта Minsk Edge Day 2017 провели в милиции несколько часов, после чего были отпущены, сообщили Sputnik в РУВД Партизанского района Минска.
В минувшую субботу вечером незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна» сообщил том, что бойцы ОМОН сорвали
«Все, кто был доставлен, были отпущены еще вчера. Протоколы на них не составляли», — заявили в РУВД. Там отметили, что «это было не задержание. Данных лиц доставили для выяснения личности». Они пробыли в РУВД несколько часов и были отпущены.
Вопрос Sputnik о том, правда ли, что в автобусах людей избивали бойцы ОМОН, в дежурной части РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».