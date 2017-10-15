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09:25 (мск), источник: Sputnik.by

Участников концерта Minsk Edge Day 2017 отпустили из РУВД

Вопрос о том, избивали ли сотрудники ОМОН задержанных во время концерта, в РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Задержанные бойцами ОМОН около 50 участников концерта Minsk Edge Day 2017 провели в милиции несколько часов, после чего были отпущены, сообщили Sputnik в РУВД Партизанского района Минска.

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В минувшую субботу вечером незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна» сообщил том, что бойцы ОМОН сорвали рок-концерт Minsk Edge Day 2017. Около 50 человек были доставлены на автобусах в РУВД Партизанского района. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ОМОН грубо обращался с некоторыми участниками концерта по пути в РУВД, некоторые были избиты.

«Все, кто был доставлен, были отпущены еще вчера. Протоколы на них не составляли», — заявили в РУВД. Там отметили, что «это было не задержание. Данных лиц доставили для выяснения личности». Они пробыли в РУВД несколько часов и были отпущены.

Вопрос Sputnik о том, правда ли, что в автобусах людей избивали бойцы ОМОН, в дежурной части РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».

Рок-концерт Minsk Edge Day 2017 должен был состояться вечером в субботу, 14 октября. Музыкальное мероприятие готовилось для людей, которые придерживается эдж-философии — то есть для тех, кто не употребляет спиртное, табак, для веганов и вегетарианцев.

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