Участников концерта Minsk Edge Day 2017 отпустили из РУВД

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Задержанные бойцами ОМОН около 50 участников концерта Minsk Edge Day 2017 провели в милиции несколько часов, после чего были отпущены, сообщили Sputnik в РУВД Партизанского района Минска.

В минувшую субботу вечером незарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна» сообщил том, что бойцы ОМОН сорвали рок-концерт Minsk Edge Day 2017. Около 50 человек были доставлены на автобусах в РУВД Партизанского района. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ОМОН грубо обращался с некоторыми участниками концерта по пути в РУВД, некоторые были избиты.

«Все, кто был доставлен, были отпущены еще вчера. Протоколы на них не составляли», — заявили в РУВД. Там отметили, что «это было не задержание. Данных лиц доставили для выяснения личности». Они пробыли в РУВД несколько часов и были отпущены.

Вопрос Sputnik о том, правда ли, что в автобусах людей избивали бойцы ОМОН, в дежурной части РУВД Партизанского района назвали «полной глупостью».