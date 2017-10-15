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09:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Через тайгу на велосипеде отправился житель Приморья

Середина октября — время, когда велосипедисты-любители закрывают сезон катания. Успеть застать все краски осени и прокатиться по всем видам дорог можно на маршруте Уссурийск — Артем, только ехать его надо вдали от оживленной федеральной трассы, через настоящую приморскую тайгу. О том, чем он так привлекает, в материале корреспондента «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Еще затемно садимся на первую электричку из Владивостока, чтобы в 9 утра выйти на перрон в Уссурийске. Через час активного катания по ровному асфальту приезжаем в первый населенный пункт нашей программы — Кондратеновку. Делаем обязательное фото на фоне памятника Баневуру и пит-стопа у магазина. Следующий шанс пополнить запасы будет только через 6 часов, поэтому сейчас: кофе и пирожки.

И выкатываемся в лес. Теперь нам строго на юг — в сторону Артема. Сразу за поселком начинается яркая кленовая аллея, проезжая которую шутим, что можно уже здесь сфотографироваться и дальше не катить. Вполне уместное желание, потому что впереди начинается трехкилометровый подъем на перевал. Хорошо, хоть едем по идеальной грунтовке. Вокруг — завораживающие виды, напоминающие суровые северные пейзажи. Серые скалы, на которых раскинулся зеленый хвойный ковер с вкраплениями алых кленов. А на вершине перевала нас ждет настоящее буйство осенних красок: красной, желтой, зеленой. Хочется фотографировать каждый фрагмент пейзажа, но после отдыха надо ехать дальше.

Крутой спуск вдоль ЛЭП приводит нас в настоящую приморскую тайгу. Вокруг уже расхлябанной дороги густой смешанный лес. Видов уже нет, поэтому всё внимание переключаем на дорогу: появляются лужи. Сначала — те, которые можно объехать по кромке. Но потом начинаются броды через речушку с ледяной водой, не замочить ноги в которой уже невозможно. Лужи становятся глубже, а проехав прямо по ним, легко можно завязнуть. Поэтому их приходится обходить пешком. Чаще и чаще. «Покатушка» начинает напоминать ходьбу с велосипедом. И если ноги при таком движении вроде бы не устают, то морально становится тяжело: ведь мы же сюда кататься приехали, а не ходить по бесконечной грязи! Но с другой стороны — велосипеды у нас горные и предназначены вовсе не для катания по асфальту, а как раз по таким, слегка неуютным тропам. Да и луж в этом году значительно меньше.

Тем временем, наши грязевые мучения заканчиваются весьма неожиданно. Дорога уходит в самый настоящий каньон, который никак не ожидаешь встретить между Уссурийском и Артемом. Узкое ущелье, по каменистому дну которого течет река. И лихо катимся мы! Кажется, что надо проявлять осторожность, чтобы не упасть, но велосипед быстро несет вниз и остается только внимательно смотреть под ноги. Хотя смотреть хочется и вокруг: над нами нависают большие деревья, горящие осенней листвой, создавая неповторимый пейзаж. Через десять минут лихого спуска, остановившись перевести дух в конце этого каньона, все участники «покатушки» хором повторяют, что ничего подобного раньше не встречали.

А мы уже почти докатили до следующего населенного пункта — села Ясное. До него петляем грунтовой дорогой вокруг полей, проскакиваем по асфальту в самом селе и снова катимся вдоль полей в сторону Углового. Здесь, кажется, что уже не будет ничего интересного, но облака изящно украшают равнинный пейзаж, даря ощущение безграничного простора после глухой тайги. Даже не верится, что все эти смены пейзажа уместились в одну поездку. За такими размышлениями незаметно проезжаем спортивно-технический комплекс и выезжаем на асфальт. Впереди — последние пять километров до электрички на Угольной. Ехать уже тяжело, чувствуется усталость и скорое приближение финиша нашей «покатушки».

Всё, спустя восемь часов после начала, 80 пройденных километров по асфальту, грунту, лужам, камням, мы грязные и довольные садимся в электропоезд до Владивостока. Велосезон для нас считается закрытым.

Владислав Быстров.

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