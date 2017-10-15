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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Астрономы открыли шесть новых галактик

Группа астрономов из Китая, США и Чили обнаружила шесть новых галактик, образовавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Это открытие, по мнению ученых, является прорывом в сфере наблюдения галактик так называемой эпохи реионизации и поможет в исследовании процессов формирования звезд.

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