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09:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Медучреждения Иркутской области создадут безбарьерную среду к 2030 году

Дорожные карты по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями разработаны и утверждены во всех медорганизациях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Медучреждения Иркутской области создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями к 2030 году. Во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Приангарья, разработаны и утверждены дорожные карты по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями к услугам в сфере здравоохранения руководителями медицинских организаций Иркутской области проведена паспортизация лечебных корпусов. На предмет доступности обследованы 1,6 тысячи объектов.

«По итогам паспортизации выявлены наиболее востребованные объекты здравоохранения, получена информация о текущем состоянии зданий, наличии технической возможности оборудования зданий элементами доступности, в том числе пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными проемами, разработаны рекомендации по адаптации их для людей с ограниченными возможностями», — отметили в пресс-службе.

В целях обеспечения доступности объектов здравоохранения Иркутской области для людей с ограниченными возможностями и маломобильных жителей Приангарья проводятся мероприятия по адаптации зданий лечебных учреждений. В 52-х медучреждениях организованы парковки для транспорта. Территории 94-х учреждений обустроены для передвижения инвалидов-колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Светоотражающими элементами и звуковыми сигналами обустроены входные группы в 68-и лечебных корпусах.

В 2013 году в консультативно-диагностической поликлинике Иркутской областной клинической больницы после ремонта в регистратуре установлено дополнительное окно для слабослышащих с индукционной петлей, приобретены кресла-коляски, открыта специальная комната для пребывания детей, включая детей с ограниченными возможностями.

Министерство здравоохранения Иркутской области ведет прием маломобильных граждан по адресу: Иркутск, улица Сухэ-Батора, 15. Предварительно записаться можно по телефону: 8 (3952) 25−61−57.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова сообщила, что все новые медицинские учреждения строятся с учетом безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Это является обязательным условием для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Например, в городе Иркутске заканчивается строительство детской поликлиники № 8. В ней полностью будут организованы условия для людей с ограниченными возможностями.

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