Медучреждения Иркутской области создадут безбарьерную среду к 2030 году
Дорожные карты по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями разработаны и утверждены во всех медорганизациях.
Дорожные карты по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями разработаны и утверждены во всех медорганизациях.
Медучреждения Иркутской области создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями к 2030 году. Во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Приангарья, разработаны и утверждены дорожные карты по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями к услугам в сфере здравоохранения руководителями медицинских организаций Иркутской области проведена паспортизация лечебных корпусов. На предмет доступности обследованы 1,6 тысячи объектов.
«По итогам паспортизации выявлены наиболее востребованные объекты здравоохранения, получена информация о текущем состоянии зданий, наличии технической возможности оборудования зданий элементами доступности, в том числе пандусами, подъемниками, поручнями, широкими дверными проемами, разработаны рекомендации по адаптации их для людей с ограниченными возможностями», — отметили в
В 2013 году в
Министерство здравоохранения Иркутской области ведет прием маломобильных граждан по адресу: Иркутск, улица
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова сообщила, что все новые медицинские учреждения строятся с учетом безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Это является обязательным условием для получения
Например, в городе Иркутске заканчивается строительство детской поликлиники № 8. В ней полностью будут организованы условия для людей с ограниченными возможностями.