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12:13 (мск), источник: Informburo.kz

Два метеорита могут упасть на границе Казахстана с Россией 17 октября — NASA

Скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, но есть риск того, что их осколки долетят до Земли.

Источник: Informburo.kz

Учёные NASA выступили со срочным предупреждением относительно угрозы из космоса в ближайшие дни. Два метеорита угрожают России и Казахстану 17 октября, сообщается на сайте NASA.

Как показывают спутники американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, два крупных небесных тела в ближайшие дни могут упасть на территорию России и Казахстана. Метеориты серии MS26−45 уже 16 октября достигнут гравитационного поля Земли, и если им не удастся сгореть в стратосфере, то в ночь на 17 октября их части окажутся на нашей планете. Осколки небесных камней могут долететь до Казахстана и приземлиться вне населённой местности.

Российские учёные эту информацию пока не подтверждают. Однако американские специалисты бьют тревогу, называя серию метеоритов MS26−45 началом «космической атаки», после которой сотни небесных тел устремятся к Земле.

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