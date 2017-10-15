Два метеорита могут упасть на границе Казахстана с Россией 17 октября — NASA
Скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, но есть риск того, что их осколки долетят до Земли.
Скорее всего, метеориты сгорят в атмосфере, но есть риск того, что их осколки долетят до Земли.
Учёные NASA выступили со срочным предупреждением относительно угрозы из космоса в ближайшие дни. Два метеорита угрожают России и Казахстану 17 октября, сообщается на сайте NASA.
Как показывают спутники американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, два крупных небесных тела в ближайшие дни могут упасть на территорию России и Казахстана. Метеориты серии MS26−45 уже 16 октября достигнут гравитационного поля Земли, и если им не удастся сгореть в стратосфере, то в ночь на 17 октября их части окажутся на нашей планете. Осколки небесных камней могут долететь до Казахстана и приземлиться вне населённой местности.
Российские учёные эту информацию пока не подтверждают. Однако американские специалисты бьют тревогу, называя серию метеоритов MS26−45 началом «космической атаки», после которой сотни небесных тел устремятся к Земле.