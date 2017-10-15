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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Карпенко: экспозиция Беларуси на форуме в Сочи будет серьезной

В Сочи открывается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который собрались более 20 тысяч делегатов из 150-ти стран, в том числе, 300 представителей Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который продлится до 22 октября, обещает стать крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия.

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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко поделился с журналистами ожиданиями от масштабного форума.

«Во-первых, форум — это такая интерактивная площадка для общения на разных уровнях. Это возможность не только обменяться мнениями, но и представить собственный опыт, познакомиться с опытом других стран, завязать дополнительные контакты», — отмечает Карпенко.

По словам министра образования, экспозиция белорусской делегации на форуме будет «достаточно серьезной».

«Мы представим наш опыт в области образования и молодежной политики, откроем перспективы обучения в Беларуси иностранных студентов, познакомим с туристическим потенциалом нашей республики, пригласим желающих приехать на Европейские Олимпийские игры в 2019 году, примем активное участие во всех интерактивных, культурных и дискуссионных площадках», — говорит министр.

Во Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие представители различных профессий, как творческих, так и технических. Инженеры, журналисты, педагоги и ученые, политики, молодые дипломаты, атомщики и представители многих других сфер смогут подобрать для себя интересную программу.

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