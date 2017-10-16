Мата Хари: суперагент или незадачливая интриганка?

Источник: AFP 2017

Вообще-то, есть мнение, что самые великие разведчики — те, про кого мы не знаем. На долю Маты Хари славы выпало с лихвой, хотя, конечно, никому не пожелаешь приобретать ее таким образом.

Ее имя сделалось нарицательным, но звучит с долей иронии: мол, не такая уж она выдающаяся шпионка, больше было шума.

Нередко проводятся параллели со случившимся в России годом ранее громким делом об измене полковника Мясоедова — по мнению ряда исследователей, раздутым и политизированным.

Девочка из провинции

Маргарета Гертруда Зелле, по национальности и подданству голландка, родилась 7 августа 1876 года в городке Леуварден.

Ее отец владел преуспевающим шляпным магазином и инвестировал в нефтяные акции. Девочка училась в привилегированной школе. Но когда ей было 13 лет, бизнес прогорел, спустя еще два года умерла мать.

Маргарета поступила в училище, выпускавшее воспитательниц детских садов, но через три месяца сбежала оттуда к дяде, якобы из-за сексуальных домогательств директора училища.

Французская актриса Жанна Моро в фильме «Мата Хари» в 1964 году | Источник: AP 2017

В 18 лет по объявлению в газете вышла замуж за 39-летнего офицера, получившего назначение в голландскую Индонезию.

Супруги жили плохо. Муж изрядно пил, что, в принципе, не было редкостью для европейцев в тропиках. Сын умер двухлетним, дочь после развода родителей воспитывал отец.

В Индонезии Маргарета увлеклась восточными танцами и в 1897 году в письме к родным впервые упомянула придуманный ею псевдоним «Мата Хари» — поэтическое название Солнца, в буквальном переводе с малайского «око дня».

Звезда эстрады

В 1903 году она оставила супруга и уехала в Париж, по ее словам, «город, куда устремляются все женщины, сбежавшие от своих мужей».

Пробовала себя в качестве натурщицы и цирковой наездницы, но вскоре сделала ставку на экзотические танцы и попала в яблочко: слава, гастроли по всей Европе, банкиры в любовниках.

Бывший муж, вернувшийся к тому времени в Голландию, возмущался: «Как она может танцевать, когда у нее плоскостопие!».

Видеозаписи тогда не было, поэтому сложно судить, насколько то, что делала на сцене Мата Хари, являлось аутентичным искусством романтических островов. Оглушительный успех был вызван, не в последнюю очередь, тем, что номера Маты Хари представляли собой частичный стриптиз.

Артистка распространила легенду, будто она — дочь принца Уэльского и индийской княжны и воспитывалась в буддийском монастыре.

Источник: AFP 2017

Несмотря на щедрые подарки и гонорары (осенью 1906 года за выступление в парижском зале «Олимпия» Мата Хари получила 10 тысяч франков, или примерно 50 тысяч современных долларов, очень много по меркам того времени), она нередко нуждалась в деньгах и задерживала уплату долгов из-за любви к нарядам, драгоценностям и азартным играм.

Шпионские страсти

Такие люди автоматически привлекают повышенное внимание спецслужб.

С началом войны таинственность, экстравагантность, свобода и космополитизм, на чем всегда строила свой имидж Мата Хари, начали пробуждать интерес иного рода.

Люди с началом войны сделались скупыми, а формальности невыносимыми Мата Хари

Она часто (по мнению французской контрразведки — слишком часто) ездила на родину, в нейтральную Голландию, а поскольку между Парижем и Гаагой пролегли линия фронта и оккупированная немцами Бельгия, путешествовала через Испанию, где действовала сильная германская резидентура.

По версии следствия, Мата Хари работала на кайзеровскую разведку под псевдонимом «Н-21».

Большинство историков полагает, что контакты с немцами у Маты Хари были, и единственным ее мотивом при этом являлся материальный интерес, но сомневается как в особой эффективности ее работы, так и в заслуженности столь суровой кары.

Скорей она выглядит мастерицей саморекламы, авантюристкой, попытавшейся, как говорил герой фильма «Место встречи изменить нельзя», «деньжат немножко по-легкому срубить» и перехитрившая саму себя.

Спустя 100 лет в деле Маты Хари масса белых пятен: то ли документы были зачем-то уничтожены, то ли следствие велось поверхностно.

Не ясны время и обстоятельства ее вербовки.

По идее, источником секретной информации для Маты Хари должны были служить мужчины из политических и военных кругов Парижа, но их имена не прозвучали. В списке, составленном военным следователем Бушардоном, фигурировали несколько офицеров незначительного ранга. Ответственности за ротозейство никто не понес.

Наконец, неизвестно, какие именно данные она передала противнику и насколько велик был ущерб.

Я не знаю, что именно сделала Мата Хари. Спросите любого француза, в чем заключалось преступление Маты Хари, и вы обнаружите, что он этого не знает. Но он абсолютно убежден, что она виновна, хотя не знает почему. Поль Аллар Французский историк и журналист

Газета Gaulois (в 1928 году объединилась c Figaro) утверждала, что по вине «продажной шпионки» сложили головы несколько дивизий французских солдат, но не привела подробностей.

Свою вину Мата Хари полностью отрицала.

Она признавала получение летом 1916 года 20 тысяч франков от германского консула в Амстердаме, но уверяла, что ничего для немцев не делала.

На вопрос Бушардона, зачем, в таком случае, она брала вражеские деньги, ответила, что после начала войны у нее пропал в Берлине багаж с платьями и мехами, стоивший вчетверо больше, так что она сочла себя вправе получить маленькую компенсацию. И игриво добавила: «Простите женщине неаккуратность с финансами».

В некоторых современных публикациях говорится, что куратором Маты Хари в 1916 году был будущий глава абвера Вильгельм Канарис, занимавшийся в это время организацией снабжения германских субмарин в портах нейтральной Испании и якобы уже тогда работавший в разведке. Доказательств этому нет. Канарис по возвращении в Германию стал командиром подлодки.

Заигралась

Возможно, все так и тянулось бы до конца войны, но дальше случилась какая-то совсем мутная история.

В конце 1916 года Мата Хари явилась во французскую контрразведку, призналась в работе на немцев и выразила готовность в дальнейшем заниматься их дезинформацией в качестве двойного агента.

Получать приказ о казни мужчины или женщины всегда неприятно. Но приказ о казни Маты Хари не вызвал у меня чрезмерного волнения. Я присутствовал на обоих закрытых заседаниях и знал, за что судили знаменитую танцовщицу. Эмиль Массар Комендант 3-го военного трибунала Парижа

Французы направили ее с незначительным поручением в Мадрид, а вскоре будто бы расшифровали радиограмму германского резидента в Испании, где говорилось, что Мата Хари сообщила о своих контактах с французами, заверив, что будет верно служить Германии (есть сомнения в существовании этой радиограммы — в материалах дела фигурировал только перевод, а оригинал никто из исследователей не нашел).

13 февраля 1917 года, вскоре по возвращении в Париж, она была арестована.

Согласно одной из версий, немцы намеренно сдали запутавшегося и малополезного агента, использовав заведомо раскрытый противником код.

Их французские коллеги тоже не захотели продолжать двойную игру. В конце концов, для контрразведчиков пойманный шпион означает награды и продвижение по службе. Особенно если он известная личность, и газеты будут писать о деле со смаком.

По законам военного времени

В мирной обстановке уголовный кодекс Франции не предусматривал смертной казни за шпионаж, тем более для иностранцев. Но шла война, и 25 июля Мату Хари приговорили к расстрелу.

Процесс был закрытым и длился всего два дня. Российский историк Ефим Черняк объяснял это желанием не допустить распространения компромата на высокопоставленных приятелей подсудимой.

Мата Хари, безусловно, завоевала громкую славу. В глазах публики она стала олицетворением очаровательной женщины-шпионки. Но Мата Хари была глупым экспансивным созданием. Если бы ее не казнили, никто бы даже не слышал о ней. Орест Пинто Британский разведчик периода Второй мировой войны

Властям требовалось как-то объяснить обществу, почему армия никак не может перейти в наступление, и продемонстрировать твердость.

28 сентября президент Раймон Пуанкаре отклонил ходатайство о помиловании, проигнорировав также просьбу правительства Нидерландов.

Мату Хари расстреляли на рассвете 15 октября в Венсенском замке под Парижем, традиционном месте казней, где при Наполеоне встретил смерть похищенный за границей герцог Энгиенский.

Русский след

Расстрел Маты Хари (кадр из фильма 1920 года)

По имеющимся данным, последней и бескорыстной любовью 40-летней знаменитости был 23-летний штабс-капитан Вадим Маслов, командир роты русского экспедиционного корпуса во Франции, смельчак и красавец.

Никаких претензий в связи с его отношениями с Матой Хари Маслову не предъявлялось.

Российский военный представитель в Париже генерал Алексей Игнатьев, впоследствии служивший большевикам, писал в воспоминаниях, что Маслов умолял его хлопотать за Мату Хари перед президентом Пуанкаре, а получив отказ, с горя постригся в монахи.

Однако современный российский исследователь Борис Соколов отыскал документы о службе Маслова в Добровольческой армии и его прибытии с белыми в Турцию в 1920 году.

Последний выход

Смерть Маты Хари окутана легендами даже больше, чем ее жизнь.

Одни авторы утверждают, что, узнав об отклонении просьбы о помиловании, она перестала спать ночами, за исключением суббот, поскольку по воскресеньям не казнили. Другие — что сохраняла изумительную выдержку и перед расстрелом потребовала, чтобы ее прежде накормили завтраком.

Говорят, будто адвокат Эдуар Клюне предлагал своей клиентке заявить, что она ждет от него ребенка (в этом случае казнь должна была быть отложена до появления на свет младенца). Верится с трудом, поскольку определить беременность несложно, к тому же почтенному мэтру было 75 лет.

Когда речь заходит о Мате Хари, ничто не просто и ничего не ясно. Маргрета Зелле умерла, но Мата Хари продолжает свой вечный танец на сцене массовой культуры. Элен Хэмптон Британская журналистка

Еще менее правдоподобным выглядит рассказ о том, что Мата Хари, очутившись перед расстрельной командой, скинула одежду и закричала: «Проститутка — да, но не предательница!».

Поскольку у казненной не оказалось близкой родни, тело передали в парижский Музей анатомии и забальзамировали. В 2000 году обнаружилась пропажа останков, вероятно, случившаяся в 1954 году при переезде в другое здание.

Первый фильм «Мата Хари» с Астой Нильсен в главной роли был выпущен в Германии уже в 1920 году. В голливудской картине 1931 года снялась Грета Гарбо. В современной России романтической шпионке были посвящены два мюзикла, театральная постановка и телесериал.

Артем Кречетников