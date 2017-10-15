Работникам Союза молодежи Узбекистана выделят кредиты на покупку авто

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана одобрило меры по предоставлению кредитов на покупку легковых автомобилей отечественного производства работникам Союза молодежи, передает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на соответствующее постановление.
В частности, кредиты банком «Асака» будут предоставляться председателю Совета Союза молодежи Каракалпакстана, председателям областных, городских, районных советов, а также работникам центрального Совета. Данные меры направлены на то, чтобы оказать им содействие в оперативном и своевременном выполнении своих служебных обязанностей.
В документе также сказано, что в основном планируется приобретение двух марок легковых автомобилей — это «Спарк» и «Дамас». Причем кредиты будут выделяться на основе списков центрального Совета Союза молодежи Узбекистана, который будет определять необходимое к приобретению количество машин с учетом их реальной потребности.
Срок предоставления кредита — до 10 лет, сумма первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемого автотранспортного средства. Размер процентной ставки — в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка страны на дату выдачи кредита.
Правительство также поручило компании «Узавтосаноат» обеспечить бесперебойную выдачу приобретаемых Союзом молодежи машин.
Отметим, что на сегодняшний день для членов и активистов Союза молодежи Узбекистана разрабатывается еще ряд льгот и преференций. Так, например, активистам организации планируется покрывать 25−30% первоначального взноса по ипотеке. Льготы по ипотечным кредитам будут получать 140 человек в год.
Кроме того, что в республике разрабатывается Программа строительства домов молодежи на 2018−2021 годы. Таким образом, молодые семьи, активно участвующие в общественно-политической жизни страны, смогут получить собственное жилье.
Также членам Союза молодежи окажут материальную поддержку для оплаты контрактного обучения. А с 1 января 2018 года молодых специалистов частично освободят от подоходного налога. Выпускники лицеев, колледжей и вузов, впервые устроившиеся на работу, будут выплачивать лишь половину суммы подоходного налога в первый год трудовой деятельности, и четверть — в последующие два года. Нововведение коснется выпускников последних трех лет.