Работникам Союза молодежи Узбекистана выделят кредиты на покупку авто

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана одобрило меры по предоставлению кредитов на покупку легковых автомобилей отечественного производства работникам Союза молодежи, передает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на соответствующее постановление.

В частности, кредиты банком «Асака» будут предоставляться председателю Совета Союза молодежи Каракалпакстана, председателям областных, городских, районных советов, а также работникам центрального Совета. Данные меры направлены на то, чтобы оказать им содействие в оперативном и своевременном выполнении своих служебных обязанностей.

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В документе также сказано, что в основном планируется приобретение двух марок легковых автомобилей — это «Спарк» и «Дамас». Причем кредиты будут выделяться на основе списков центрального Совета Союза молодежи Узбекистана, который будет определять необходимое к приобретению количество машин с учетом их реальной потребности.

Срок предоставления кредита — до 10 лет, сумма первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемого автотранспортного средства. Размер процентной ставки — в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка страны на дату выдачи кредита.

Правительство также поручило компании «Узавтосаноат» обеспечить бесперебойную выдачу приобретаемых Союзом молодежи машин.

Отметим, что на сегодняшний день для членов и активистов Союза молодежи Узбекистана разрабатывается еще ряд льгот и преференций. Так, например, активистам организации планируется покрывать 25−30% первоначального взноса по ипотеке. Льготы по ипотечным кредитам будут получать 140 человек в год.

Кроме того, что в республике разрабатывается Программа строительства домов молодежи на 2018−2021 годы. Таким образом, молодые семьи, активно участвующие в общественно-политической жизни страны, смогут получить собственное жилье.