Футболисты немецкого клуба встали на колено в знак солидарности с американцами

Спортсмены встали на колено перед началом матча Бундеслиги с клубом «Шальке» из города Гельзенкирхен. Команда поддержала американскую акцию против полицейского произвола. В твиттере «Герты» написали, что клуб «поддерживает толерантность и ответственность» и выступает за «толерантный Берлин и открытый мир».

Акция #ВстаньНаКолено проходит с 2016 года. Первым протест выразил защитник команды по американскому футболу «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник, который отказался стоять во время исполнения американского гимна перед одним из матчей. Он протестовал против произвола полицейских, жертвами которого стали афроамериканцы. Он объяснил, что не хочет выражать уважение гимну страны, которая угнетает темнокожих людей и представителей других рас.

В течение года некоторые игроки Национальной футбольной лиги (НФЛ) последовали примеру Каперника, но широкую огласку акция получила в сентябре 2017 года. Тогда президент США Дональд Трамп предложил отстранять от игр футболистов, которые протестуют во время матчей, и призвал американцев не ходить на игры, пока спортсмены «не начнут уважать флаг и страну».