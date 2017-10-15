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12:10 (мск), источник: RTVi

Футболисты немецкого клуба встали на колено в знак солидарности с американцами

Футболисты и тренеры берлинского клуба «Герта» встали на колено в знак солидарности с американскими спортсменами. Об этом сообщает спортивное издание ESPN.

Спортсмены встали на колено перед началом матча Бундеслиги с клубом «Шальке» из города Гельзенкирхен. Команда поддержала американскую акцию против полицейского произвола. В твиттере «Герты» написали, что клуб «поддерживает толерантность и ответственность» и выступает за «толерантный Берлин и открытый мир».

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Акция #ВстаньНаКолено проходит с 2016 года. Первым протест выразил защитник команды по американскому футболу «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник, который отказался стоять во время исполнения американского гимна перед одним из матчей. Он протестовал против произвола полицейских, жертвами которого стали афроамериканцы. Он объяснил, что не хочет выражать уважение гимну страны, которая угнетает темнокожих людей и представителей других рас.

В течение года некоторые игроки Национальной футбольной лиги (НФЛ) последовали примеру Каперника, но широкую огласку акция получила в сентябре 2017 года. Тогда президент США Дональд Трамп предложил отстранять от игр футболистов, которые протестуют во время матчей, и призвал американцев не ходить на игры, пока спортсмены «не начнут уважать флаг и страну».

В тот же день больше 200 футболистов из разных команд НФЛ отказались встать с колен во время гимна. 8 октября вице-президент США Майк Пенс демонстративно покинул игру между «Индианаполис Колтс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» из-за акции протеста футболистов. Трамп написал, что это он попросил Пенса уйти с матча, если спортсмены опустятся на колено во время исполнения гимна.

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 Футболисты немецкого клуба встали на колено в знак солидарности с американцами
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