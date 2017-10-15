Гидромет: в начале следующей недели в Беларуси потеплеет

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Синоптики обещают потепление на территории Беларуси, теплый воздух идет с Западной Европы, сообщили в Гидромете.

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На уходящей неделе на температурный фон в стране влияли воздушные массы, поступающие с Балтийского моря, шли дожди и было прохладно.

«16 октября на территорию республики начнет поступать более теплая воздушная масса с Западной Европы», — сообщили Sputnik в воскресенье синоптики.

По их словам, в некоторых северных районах республики ожидаются небольшие дожди, местами сгустится туман.

Сегодня в течение дня в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будут западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью будет +5..+17°С.