Гидромет: в начале следующей недели в Беларуси потеплеет
По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается повышение температуры воздуха до 19 градусов.
По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается повышение температуры воздуха до 19 градусов.
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Синоптики обещают потепление на территории Беларуси, теплый воздух идет с Западной Европы, сообщили в Гидромете.
На уходящей неделе на температурный фон в стране влияли воздушные массы, поступающие с Балтийского моря, шли дожди и было прохладно.
«16 октября на территорию республики начнет поступать более теплая воздушная масса с Западной Европы», — сообщили Sputnik в воскресенье синоптики.
По их словам, в некоторых северных районах республики ожидаются небольшие дожди, местами сгустится туман.
Сегодня в течение дня в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будут западный,
Температура воздуха ночью будет +5..+17°С.
В Минске — без существенных осадков (вероятность осадков 10−20%). Ветер западный,