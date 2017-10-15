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13:52 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики прогнозируют в Волгограде дожди и скорое похолодание

Рабочая неделя начнется в Волгограде с дождей и похолодания.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИАЦ

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, уже с понедельника, 16 октября, в областной столице ожидается понижение температуры ночью до +3…+5ºС; днем +7…+9ºС. Днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северный, северо- западный 6−11 м/с, порывы 13−18 м/с.

17 октября ночь и утро также будут дождливыми. Ветер северо-западный 6−11 м/с, порывы 13−18м/с. Температура воздуха ночью +1…+3ºС; днем +10…+12ºС.

18 октября ожидается солнечная погода, температура начнет повышаться. Ночью столбик термометра пустится до +4…+6ºС; днем потеплеет до +15…+17ºС. Ветер северо-западный 6−11 м/с, днем порывы до 15 м/с.

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