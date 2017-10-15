Синоптики прогнозируют в Волгограде дожди и скорое похолодание
Рабочая неделя начнется в Волгограде с дождей и похолодания.
Рабочая неделя начнется в Волгограде с дождей и похолодания.
Как сообщает Волгоградский ЦГМС, уже с понедельника, 16 октября, в областной столице ожидается понижение температуры ночью до +3…+5ºС; днем +7…+9ºС. Днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северный, северо- западный 6−11 м/с, порывы 13−18 м/с.
17 октября ночь и утро также будут дождливыми. Ветер
18 октября ожидается солнечная погода, температура начнет повышаться. Ночью столбик термометра пустится до +4…+6ºС; днем потеплеет до +15…+17ºС. Ветер