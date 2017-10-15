Дорожники проверили около 15 тысяч дорожных знаков на нижегородских и мордовских трассах в преддверии ЧМ-2018
Нижний Новгород. 15 октября.
Нижний Новгород. 15 октября.
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Так, на участке федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе заменили указатели с наименованием рек Модан и Пукстерь, расположенные на км 45+745 и км 46+300 автодороги.
Управление выписало два предписания в адрес подрядной организации с требованием в течение пяти дней заменить дорожные указатели. Все ошибки были устранены в срок.
Работа по проверке дорожных указателей проводилась специалистами по установленным знакам на автомагистрали М-7 «Волга», трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов, на автодорогах Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к Саранску в Нижегородской области и республике Мордовия.
Ранее сообщалось, что виновных в искажении названий географических объектов в Нижегородской области привлекут к ответственности.
Должностные лица, ответственные за содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, привлечены к ответственности. За 2016−2017 годы управлением было вынесено 6 постановлений, виновным выписаны штрафы на общую сумму 12 тыс. рублей.