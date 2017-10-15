Дорожники проверили около 15 тысяч дорожных знаков на нижегородских и мордовских трассах в преддверии ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», проверялась правильность написания дорожных указателей на федеральных трассах, проходящих через Нижегородскую область и республику Мордовия. Из порядка 15 тыс. знаков, которые были проверены, только на двух были обнаружены ошибки.

Так, на участке федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе заменили указатели с наименованием рек Модан и Пукстерь, расположенные на км 45+745 и км 46+300 автодороги.

Управление выписало два предписания в адрес подрядной организации с требованием в течение пяти дней заменить дорожные указатели. Все ошибки были устранены в срок.

Работа по проверке дорожных указателей проводилась специалистами по установленным знакам на автомагистрали М-7 «Волга», трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов, на автодорогах Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к Саранску в Нижегородской области и республике Мордовия.

Ранее сообщалось, что виновных в искажении названий географических объектов в Нижегородской области привлекут к ответственности.