Ураган «Офелия» угрожает Европе

Ураган «Офелия» становится все более жестоким, находясь недалеко от Азорских островов. Шторм стал настолько сильным, что теперь он классифицируется, как ураган 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона, но на пути в Европу он даже достигнет третьей категории с ветрами более 180 км/ч. Тревога уже высока по всей Великобритании, хотя самые восточные части (например, Лондон), не пострадают серьезно в связи с приходом «Офелии».