Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
"На алименты подавать не буду": жена разводится с Аршавиным
СМИ о поведении Лукашенко перед Путиным на саммите
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13Самое продаваемое оружие в США
14:12 (мск), источник: Noi.md

Ураган «Офелия» угрожает Европе

Ураган «Офелия», 2-й категории шторм, находится в самом сердце Атлантического океана, медленно двигаясь в Европу.

Источник: Noi.md

В понедельник стихия прибудет в Ирландию с разрушительной силой и ветрами со скоростью 180 км/ч.

Ураган «Офелия» становится все более жестоким, находясь недалеко от Азорских островов. Шторм стал настолько сильным, что теперь он классифицируется, как ураган 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона, но на пути в Европу он даже достигнет третьей категории с ветрами более 180 км/ч. Тревога уже высока по всей Великобритании, хотя самые восточные части (например, Лондон), не пострадают серьезно в связи с приходом «Офелии».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подготовка «Воевода» к Чемпионату мира идёт полным ходом
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь