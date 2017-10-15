Ураган «Офелия» угрожает Европе
Ураган «Офелия», 2-й категории шторм, находится в самом сердце Атлантического океана, медленно двигаясь в Европу.
Ураган «Офелия», 2-й категории шторм, находится в самом сердце Атлантического океана, медленно двигаясь в Европу.
В понедельник стихия прибудет в Ирландию с разрушительной силой и ветрами со скоростью 180 км/ч.
Ураган «Офелия» становится все более жестоким, находясь недалеко от Азорских островов. Шторм стал настолько сильным, что теперь он классифицируется, как ураган 2-й категории по шкале