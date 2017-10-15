В Подмосковье выпал первый снег

Как рассказала собеседница агентства, в регион поступает холодный воздух — на уровне 1,5 километра температура держится в пределах —2, —3 градусов, что создает условия для образования отдельных снежинок.

«Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег — это действительно так и есть», — сказала она.