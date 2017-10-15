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14:28 (мск), источник: Publika.md

Учёные рассказали, чем кормить детей перед экзаменами

Обычная лесная черника должна входить в рацион детей перед сдачей экзаменов.

Источник: Publika.md

Это позволит получить более высокие оценки за счет краткосрочного повышения мозговой активности. С таким заявлением выступили ученые из университета Рединга в Великобритании, сообщила The Telegraph.

В основе утверждения — исследование, проведенное с участием группы детей младшего школьного возраста. Малышам, как пишет газета, предложили задачу: на экране монитора на короткое время появляется картинка с изображением большого количества стрелок, глядя на которую, нужно указать направление центральной. Постепенно время демонстрации картинки сокращалось. Школьники, выпившие перед тестом некоторое количество черничного сока, на 10% быстрее выполняли задание, нежели остальные участники эксперимента.

О пользе для здоровья флавоноидов, содержащихся в чернике, известно давно. Эти вещества имеют антиоксидантное и противовоспалительное действие. Но, по словам ученых, их влияние на активность мозга еще не изучалось детально, и не было доказано. Теперь о нем можно говорить с уверенностью.

Группа ученых Латвийского института органического синтеза под руководством «отца мельдония» академика Иварса Калвиньша разработала препарат для лечения алкоголизма. Приятная особенность новинки состоит в том, что она не вызывает отвращения к спиртному, а скорее заменяет его, передаёт Телеканал «360».

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