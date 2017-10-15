Учёные рассказали, чем кормить детей перед экзаменами
Обычная лесная черника должна входить в рацион детей перед сдачей экзаменов.
Обычная лесная черника должна входить в рацион детей перед сдачей экзаменов.
Это позволит получить более высокие оценки за счет краткосрочного повышения мозговой активности. С таким заявлением выступили ученые из университета Рединга в Великобритании, сообщила The Telegraph.
В основе утверждения — исследование, проведенное с участием группы детей младшего школьного возраста. Малышам, как пишет газета, предложили задачу: на экране монитора на короткое время появляется картинка с изображением большого количества стрелок, глядя на которую, нужно указать направление центральной. Постепенно время демонстрации картинки сокращалось. Школьники, выпившие перед тестом некоторое количество черничного сока, на 10% быстрее выполняли задание, нежели остальные участники эксперимента.
О пользе для здоровья флавоноидов, содержащихся в чернике, известно давно. Эти вещества имеют антиоксидантное и противовоспалительное действие. Но, по словам ученых, их влияние на активность мозга еще не изучалось детально, и не было доказано. Теперь о нем можно говорить с уверенностью.
Группа ученых Латвийского института органического синтеза под руководством «отца мельдония» академика Иварса Калвиньша разработала препарат для лечения алкоголизма. Приятная особенность новинки состоит в том, что она не вызывает отвращения к спиртному, а скорее заменяет его, передаёт Телеканал «360».