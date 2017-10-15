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14:32 (мск), источник: Sputnik

Михайлов: как гражданам СНГ оформить документы для работы в России

Директор интеграционного центра «Миграция и закон» Дмитрий Михайлов рассказал о процедуре оформления документов для граждан СНГ.

Источник: Sputnik

Эксперт отметил, что все мигранты будут делиться на две категории: тех, кто входит в Евразийский экономический союз, и тех, кто не входит.

По его словам, для членов ЕАЭС предусмотрен упрощенный въезд и пребывание на территории России, им необходимы действующая миграционная карта и регистрация по месту пребывания.

«Для граждан стран, которые не входят в ЕАЭС, процедура въезда в Россию сложнее и дороже, помимо карты и учета, им надо получить патент», — объяснил Дмитрий Михайлов радио Sputnik Таджикистан.

Чтобы приобрести патент, необходимо пройти медицинский осмотр и сдать тест на знание русского языка, заметил специалист по миграции.

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