Михайлов: как гражданам СНГ оформить документы для работы в России

Источник: Sputnik

Эксперт отметил, что все мигранты будут делиться на две категории: тех, кто входит в Евразийский экономический союз, и тех, кто не входит.

По его словам, для членов ЕАЭС предусмотрен упрощенный въезд и пребывание на территории России, им необходимы действующая миграционная карта и регистрация по месту пребывания.

«Для граждан стран, которые не входят в ЕАЭС, процедура въезда в Россию сложнее и дороже, помимо карты и учета, им надо получить патент», — объяснил Дмитрий Михайлов радио Sputnik Таджикистан.