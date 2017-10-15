Михайлов: как гражданам СНГ оформить документы для работы в России
Директор интеграционного центра «Миграция и закон» Дмитрий Михайлов рассказал о процедуре оформления документов для граждан СНГ.
Директор интеграционного центра «Миграция и закон» Дмитрий Михайлов рассказал о процедуре оформления документов для граждан СНГ.
Эксперт отметил, что все мигранты будут делиться на две категории: тех, кто входит в Евразийский экономический союз, и тех, кто не входит.
По его словам, для членов ЕАЭС предусмотрен упрощенный въезд и пребывание на территории России, им необходимы действующая миграционная карта и регистрация по месту пребывания.
«Для граждан стран, которые не входят в ЕАЭС, процедура въезда в Россию сложнее и дороже, помимо карты и учета, им надо получить патент», — объяснил Дмитрий Михайлов радио Sputnik Таджикистан.
Чтобы приобрести патент, необходимо пройти медицинский осмотр и сдать тест на знание русского языка, заметил специалист по миграции.