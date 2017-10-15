Новый участок Киевского шоссе до Гатчины закрыли после открытия

На закрытый проезд со стороны Петербурга автомобилисты пожаловались утром 15 октября. По их словам, накануне в девять часов вечера дорога была уже недоступна и, несмотря на всю торжественность, ехать пришлось всё равно только через Гатчину.

Как объяснили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор Северо-Запад, ограничить движение пришлось как раз из-за состоявшейся накануне церемонии. Сейчас там сворачивают палатки, убирают шатры и демонтируют осветительные приборы. Последних было особенно много, и все они пригодились — Владимир Путин посетил мероприятие уже после захода солнца.