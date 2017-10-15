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13:37 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: Лукашенко передал слова соболезнования матери погибшего Коржича

До сих пор нет информации, где находился погибший солдат целую неделю после выписки из больницы, его тело было обнаружено в подвале здания медицинской роты.

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Погибший в воинской части в Печах военнослужащий Александр Коржич имел возможность «откосить» от армии, но решил отдать долг Родине, заявила в интервью порталу TUT.by его мать Светлана Коржич.

«Он мог легко “откосить” от призыва, и никто бы его не нашел. У нас родственники в Бельгии и Москве. Родственник в Москве вообще звал его к себе на работу. Но он отказался», — заявила мать погибшего солдата.

По словам женщины, перед призывом ее сын говорил: «Отслужу, отдам долг Родине и буду жить, как человек».

Издание также сообщило, что на десятый день после гибели сына Светлане Коржич позвонила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт и передала соболезнования президента. Пресс-секретарь отметила в разговоре с матерью погибшего солдата, что дело находится на личном контроле Александра Лукашенко, будут приняты все меры для наказания виновных.

Мать погибшего солдата рассказала, что сын говорил ей о том, что в части, где он служит, царит дедовщина.

«Карточку прапорщик забрал. Саша мне сам рассказывал, что прапорщику нечем за квартиру платить. (…) Саша каждую неделю просил [выслать деньги]. Началось это с июня месяца. А потом звонки стали поступать все чаще и чаще», — приводит слова женщины издание.

Она также отметила, что регулярно перечисляла на карточку деньги на карточку сына и давала наличными ему деньги, пока он служил. По ее словам, в общей сложности «около двух тысяч рублей».

В интервью также был затронут вопрос о том, где семь дней после выписки из больницы находился погибший сын.

«Как так можно, что его с 26-го числа в части никто не видел? Как такое вообще возможно? Почему мне ничего не сообщили? Пусть бы приехали и караулили у меня под дверью — может, он сбежал из армии и домой поехал», — сказала женщина.

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