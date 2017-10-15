Женщины Узбекистана соревнуются в конкурсе ста лучших изобретателей

Михайлов: как гражданам СНГ оформить документы для работы в России

Комитет впервые проводит первый республиканский конкурс «100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана». В нем могут принять участие женщины-ученые, инженеры, изобретатели, рационализаторы, конструкторы, талантливые студентки и учащиеся. Документы на конкурс будут приниматься до 10 ноября нынешнего года.