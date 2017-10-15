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14:58 (мск), источник: Sputnik

Женщины Узбекистана соревнуются в конкурсе ста лучших изобретателей

Такой конкурс в Узбекистане проходит впервые, подать заявку можно до 10 ноября этого года в Комитет женщин Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция «Роль женщин-изобретателей в развитии экономики».

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Мероприятие организовано Комитетом женщин Узбекистана и Ассоциацией женщин-изобретателей Узбекистана.

Комитет впервые проводит первый республиканский конкурс «100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана». В нем могут принять участие женщины-ученые, инженеры, изобретатели, рационализаторы, конструкторы, талантливые студентки и учащиеся. Документы на конкурс будут приниматься до 10 ноября нынешнего года.

Организация уделяет большое внимание поддержке научной деятельности женщин-ученых, содействует практическому внедрению их инновационных разработок, активизации изобретательской деятельности, защите прав интеллектуальной собственности.

При комитете создана Ассоциация женщин-изобретателей Узбекистана, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

«Я занимаюсь созданием фотоприемников в оптико-волоконных установках. Это исследование будет применяться в системах телекоммуникаций, охраны и управления», — говорит старший научный сотрудник Физико-технического института Академии наук Узбекистана Феруза Гиёсова.

На мероприятии была представлена подробная информация о значении, целях, этапах, номинациях конкурса, проводимых женщинами-учеными совместных новых проектах.

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