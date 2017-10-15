Женщины Узбекистана соревнуются в конкурсе ста лучших изобретателей
Такой конкурс в Узбекистане проходит впервые, подать заявку можно до 10 ноября этого года в Комитет женщин Узбекистана.
Такой конкурс в Узбекистане проходит впервые, подать заявку можно до 10 ноября этого года в Комитет женщин Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Национальном
Мероприятие организовано Комитетом женщин Узбекистана и Ассоциацией
Комитет впервые проводит первый республиканский конкурс «100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана». В нем могут принять участие
Организация уделяет большое внимание поддержке научной деятельности
При комитете создана Ассоциация
«Я занимаюсь созданием фотоприемников в
На мероприятии была представлена подробная информация о значении, целях, этапах, номинациях конкурса, проводимых