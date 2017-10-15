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13:56 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе выросли грибы-ёжики

Ученые обнаружили необычные грибы-ежики на Куршской косе, которые так прозвали из-за колючек на шляпке. Об этом сообщает пресс-службе нацпарка.

«Считается, что на заре эволюции плодовых тел данная группа грибов, “решив” увеличить спороносную поверхность, стала преобразовывать гладкий плодущий слой в складчатый (например, у лисичек), а затем в шиповатый и далее до пластинчатого и трубчатого. Так появилась целая группа плодовых тел с иголками-шипиками, похожими на колючки ежа. За это сходство систематическая группа грибов была отнесена к так называемым ежовикам», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что один из представителей такой группы встречается на косе почти круглый год. Он развивается в шишках разных видов сосен. При этом, это не паразитический гриб, а так называемый лигнофил, который участвует «в процессе утилизации» веток, стволов, хвои и особенно шишек.

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