На Куршской косе выросли грибы-ёжики

«Считается, что на заре эволюции плодовых тел данная группа грибов, “решив” увеличить спороносную поверхность, стала преобразовывать гладкий плодущий слой в складчатый (например, у лисичек), а затем в шиповатый и далее до пластинчатого и трубчатого. Так появилась целая группа плодовых тел с иголками-шипиками, похожими на колючки ежа. За это сходство систематическая группа грибов была отнесена к так называемым ежовикам», — рассказали в пресс-службе.