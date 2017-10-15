На Куршской косе выросли грибы-ёжики
Ученые обнаружили необычные
Ученые обнаружили необычные
«Считается, что на заре эволюции плодовых тел данная группа грибов, “решив” увеличить спороносную поверхность, стала преобразовывать гладкий плодущий слой в складчатый (например, у лисичек), а затем в шиповатый и далее до пластинчатого и трубчатого. Так появилась целая группа плодовых тел с
Отмечается, что один из представителей такой группы встречается на косе почти круглый год. Он развивается в шишках разных видов сосен. При этом, это не паразитический гриб, а так называемый лигнофил, который участвует «в процессе утилизации» веток, стволов, хвои и особенно шишек.