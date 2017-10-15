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13:39 (мск), источник: РБК

ТВ-3 пригрозил организатору баттла Oxxxymiron’а «крупной неустойкой»

Телеканал ТВ-3 вновь подтверждает планы показать в эфире баттл российского рэпера Oxxxymiron и американского Dizaster, пригрозив правообладателю трансляции канадской баттл-площадке KOTD «крупной неустойкой» в случае срыва договоренностей из-за слов российского исполнителя.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, поступившем в РБК.

ТВ-3 в течение двух недель договаривался с KOTD о покупке прав на показ баттла. В пятницу, 13 октября, KOTD письменно подтвердила решение о продаже прав в ходе деловых переговоров, объясняется в сообщении. Получив подтверждение сделки телеканал, соблюдавший до этого конфиденциальность, начал промо-кампанию и объявил о показе баттла в эфире «целиком с переводом и закадровым комментарием».

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В тот же день Oxxxymiron в своем Twitter опроверг показ баттла. «Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят», — написал артист, добавив, что не хотел бы, что «ТВ изворачивало это по-своему».

Согласно позиции ТВ-3, KOTD сохраняет за собой право пересмотреть решение после «эмоциональных высказываний Oxxxymiron», «однако в этом случае им придется выплатить телеканалу ТВ-3 крупную неустойку».

«Теперь это вопрос репутации канала и элементарной деловой этики», — заметили в пресс-службе ТВ-3, добавив, что письменных договоренностей достаточно для обращений в суд.

Пока что неизвестно, какое решение в связи с комментарием Oxxxymiron примет KOTD. Баттл состоится в воскресенье, 15 октября, в 22:00.

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