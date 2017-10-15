Минниханов опубликовал видео своего полета над ущельем в сочинском Skypark
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Рустам Минниханов в социальных сетях опубликовал видео из сочинского парка приключений на высоте Skypark.
(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Рустам Минниханов в социальных сетях опубликовал видео из сочинского парка приключений на высоте Skypark.
Рустам Минниханов отправился в парке на аттракцион Zipline, на котором пролетел над Ахштырским ущельем над рекой Мзытмой. Расстояние полета составляет 700 метров, скорость достигает 70 километров в час.
«Поехал на ту сторону», — подписал ролик Рустам Минниханов.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Рустам Минниханов приехал с рабочей поездкой в Сочи на открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.