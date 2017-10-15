Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минобороны РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии – СМИ
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14События недели в фотографиях
16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов опубликовал видео своего полета над ущельем в сочинском Skypark

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Рустам Минниханов в социальных сетях опубликовал видео из сочинского парка приключений на высоте Skypark.

Рустам Минниханов отправился в парке на аттракцион Zipline, на котором пролетел над Ахштырским ущельем над рекой Мзытмой. Расстояние полета составляет 700 метров, скорость достигает 70 километров в час.

«Поехал на ту сторону», — подписал ролик Рустам Минниханов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Рустам Минниханов приехал с рабочей поездкой в Сочи на открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Рустам Минниханов встретился с делегатами от РТ на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
Канцлер Австрии проголосовал на парламентских выборах
Шарапова выиграла первый трофей после возвращения
Курды Ирака не откажутся от независимости
Ларри Флинт готов заплатить за импичмент Трампа
ВВС: как наказали бы каталонских сепаратистов по законам РФ
Спорт
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура «Локомотив», проигравший третий матч в премьер-лиге в текущем сезоне, с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь