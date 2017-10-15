Такой помощи не надо — Атамбаев высказался о $100 млн от Казахстана
Президент Алмазбек Атамбаев высказался о ситуации на границе с Казахстаном и ответил, почему страна отказалась от технической помощи РК.
Президент Алмазбек Атамбаев высказался о ситуации на границе с Казахстаном и ответил, почему страна отказалась от технической помощи РК.
Если ситуация на границе с Казахстаном после выборов не изменится, то у Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, заявил Атамбаев после того, как проголосовал на выборах президента КР.
По его словам, пока Казахстан объясняет ситуацию на границе проведением выборов в Кыргызстане, передает Sputnik Кыргызстан.
«Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла “Скотный двор”, где говорится, что все животные равны, но некоторые ровнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза», — заявил президент.
Также он прокомментировал вопрос о 100 миллионах долларов от Казахстана в виде помощи.
«Мы подписали соглашение о помощи еще в 2007 году, когда я был
При этом Атамбаев подчеркнул, что Казахстан остается братской страной для КР.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.