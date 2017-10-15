Такой помощи не надо — Атамбаев высказался о $100 млн от Казахстана

Источник: Sputnik

Если ситуация на границе с Казахстаном после выборов не изменится, то у Кыргызстана есть право созвать внеочередное заседание глав государств ЕАЭС, заявил Атамбаев после того, как проголосовал на выборах президента КР.

По его словам, пока Казахстан объясняет ситуацию на границе проведением выборов в Кыргызстане, передает Sputnik Кыргызстан.

«Надо определиться, есть ли у нас ЕАЭС, а то получилось, как в книге Оруэлла “Скотный двор”, где говорится, что все животные равны, но некоторые ровнее. Посмотрим, если ситуация не изменится, то у меня будет право созвать заседание союза», — заявил президент.

Также он прокомментировал вопрос о 100 миллионах долларов от Казахстана в виде помощи.

«Мы подписали соглашение о помощи еще в 2007 году, когда я был премьер-министром. В 2014-м я говорил Нурсултану Абишевичу, чтобы они оказали нам эту помощь в виде поставок оборудованием. До нас эта помощь до сих пор не дошла, и нас этим попрекают. Нам такая помощь не нужна, мы три года ее ждали», — заявил он.

При этом Атамбаев подчеркнул, что Казахстан остается братской страной для КР.