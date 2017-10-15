Крым представили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Он стартовал 15 октября в Сочи, сообщается на официальном портале правительства Республики.

На стенде представлены интерактивные квесты, конкурсы, направленные на популяризацию крымского полуострова как активной молодежной площадки. Для посетителей также проведут розыгрыши памятной сувенирной атрибутики бренда «Я. Крым».

Глава Республики Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что фестиваль поможет установить контакты с молодежью из других субъектов России и разных стран мира, а также интегрироваться Республике как субъекту Российской Федерации в общемировое пространство.

«Для Крыма фестиваль имеет и важное политическое значение. Наши стенды посещает много ребят из различных стран мира, и именно поэтому необходимо заинтересовать иностранную молодежь, показать, что было в Крыму на самом деле и как Республика живет сейчас. Мы понимаем, что выступления должностных лиц часто подвергаются сомнению, в то время как диалог молодого поколения позволяет выстраивать более открытые и доверительные отношения. Уверен, все это поможет нашей интеграции в общемировое пространство как субъекта Российской Федерации», — отметил он.