Dizaster обложился оружием и назвал Оксимирона голубым

Источник: AP 2017

За три дня до баттла Dizaster опубликовал фото, на котором он предстает в состоянии напряженного раздумья, склонившись над пеньком с рядом матрешек — на каждую было врезано лицо Оксимирона. На следующий день он поприветствовал соперника с приездом в Лос-Анджелес и сопроводил эти слова фотографией, на которой предстал в майке с надписью СССР, противогазе, с пистолетом за пазухой и с автоматом в руках.

14 октября Dizaster объявил о своей готовности к баттлу и опубликовал свой новый портрет. На нем артист, которого по паспорту зовут Бачир Ягами, сидит на полу, обложившись оружием. Дополняют образ бутылка русской водки и россыпь рублевых банкнот советского образца между ног рэпера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaN2JDAAt96/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 дня до баттла. Я готов тепло принять всех посетителей. Привет всем моим русским друзьям. ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от DIZASTER B?DIED MOVIE (@mrdizaster) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-14T05:15:43+00:00">Окт 13 2017 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

День самого баттла американец встретил публикацией уже без собственного участия, но зато нашел несколько слов в адрес соперника. Фотографию Чебурашки с запиской на русском языке «Дядя Диз, ты можешь спеть мою любимую песенку завтра?» сопровождает подпись «Каждому, каждому в лучшее верится. К нам катится, катится голубой Мирон» — причем также на русском языке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:53.93518518518518% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaQSOHeA99V/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Каждому, каждому в лучшее верится. К нам катится, катится голубой Мирон. @norimyxxxo @battlerap.ru @versusbattleru ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от DIZASTER B?DIED MOVIE (@mrdizaster) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-15T03:59:33+00:00">Окт 14 2017 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе 15 октября в рамках международного турнира World Domination. Оксимирон станет первым в истории площадки русскоязычным участником — но сам впервые в карьере будет соревноваться на английском языке. Платную трансляцию в сети проведет организатор турнира, американская лига баттл-рэпа King Of The Dot.