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09:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?

В прошлом режиссеры и продюсеры в Голливуде практически не скрывали, что отбирают актрис для своих фильмов «через постель». Однако женщины, работающие в американской киноиндустрии, говорят, что и сейчас изменилось не так уж много.

Источник: Reuters

Многие отмечают, что сексуальная эксплуатация — это та цена, которую приходится платить за возможность быть частью индустрии.

Новость о том, что не менее 30 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, а четверо — в изнасиловании, опечалила и возмутила обитателей «фабрики грез».

Но никто особенно не удивился, и, как полагают некоторые, вскоре последуют разоблачения других известных кинодеятелей.

«Я думаю, все потрясены, но не удивлены», — рассказала актриса Рита Морено на праздничном вечере в Беверли-Хиллз, посвященном женщинам на телевидении. 85-летняя Морено призвала женщин делиться своими историями. Сама она рассказала, что ее настойчиво преследовал директор киностудии, когда ей было 19 лет.

Рита Морено | Источник: AP 2017

Вайнштейн получил премию Оскар за фильм «Влюбленный Шекспир», но теперь это достижение кажется сомнительным из-за появившихся сообщений о том, как он грубо злоупотреблял своим положением.

Однако женская часть Голливуда утверждают, что сексуальные домогательства — далеко не редкость. С этим сталкиваются актрисы и женщины, работающие на съемочных площадках и телестудиях.

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Мы поговорили с десятками людей в Голливуде, работающих как в кадре, так и за кадром.

Почти все рассказали, что им приходилось сталкиваться с сексизмом, хотя о случаях столь вопиющего поведения, какие фигурируют в обвинениях против Ванштейна, не говорил никто.

Но стали понятны масштабы этого явления. Среди прочих были рассказы о продюсерах, предлагавших работу в обмен на секс. Однако в большинстве историй фигурировали издевательские и неуважительные ремарки.

«Отбор через постель до сих пор является актуальной темой для Голливуда. Многие женщины становятся жертвами. Их склоняют к сексу в обмен на получение работы, сохранение работы или повышение», — говорит адвокат Глория Оллред, представляющая интересы женщин, выдвинувших обвинения против Вайнштейна.

По словам Оллред, ей звонят женщины с рассказами о других могущественных представителях Голливуда.

Адвокат Глория Оллред (справа) и ее подзащитная Луизетта Гейсс | Источник: AP 2017

Телефоны организации «Женщины в кино» разрываются от звонков после того, как на этой неделе там была организована горячая линия, по которой можно сообщить о случаях посягательств.

Президент «Женщин в кино» Кэти Шульман сказала, что разоблачение Вайнштейна, возможно, является неким переломным моментом — сейчас появился шанс выдвинуть больше женщин на руководящие должности.

Это печальная ситуация, но необходимо использовать ее для решительных действий. Больше всего меня злят женщины, которые считают, что у них недостаточно сил, чтобы что-то изменить. Меня просто выводит из себя существующая система, которая заставляет их верить, что они неспособны что-либо изменить.
Кэти Шульман
Президент организации «Женщины в кино»

И мужчины, и женщины в шоу-бизнесе согласны, что увеличение количества женщин на руководящих должностях поможет свести на нет нынешнее клише о том, что могущественные голливудские воротилы используют свое положение для склонения к сексу молодых девушек.

Вайнштейн отрицает, что кого-либо насиловал, и принес извинения коллегам за причиненные в прошлом обиды. Однако он был уволен из своей компании, а жена его оставила.

Две недели назад его можно было назвать самым могущественным продюсером в Голливуде. Сейчас, как сообщалось, он проходит курс лечения в штате Аризона.

Хотя многие из числа тех, кто рассказал о домогательствах Вайнштейна, являются всемирно известными актрисами, вроде Анжелины Джоли и Гвинет Пэлтроу, у других жизнь и карьера в Голливуде не задались, даже не начавшись.

О приставаниях Вайнштейна рассказали Анжелина Джоли и Гвинет Пэлтроу | Источник: AP

Это вызывает тревогу у новичков в шоу-бизнесе.

В школе театрального мастерства Acting Corps в Лос-Анджелесе готовятся к выходу на сцену, разминая себя скороговорками и упражнениями с импровизационной игрой.

Этим начинающим актерам еще нужно поймать свою счастливую звезду, но многие из них уже опасаются, что к ним будут приставать могущественные люди.

Несколько актеров-мужчин также рассказали о случаях домогательств со стороны могущественных представителей Голливуда.

В течение многих лет появлялись слухи о том, что известные голливудские актеры и продюсеры сексуально домогаются детей и молодых мужчин.

Стейси Морфис приехала в Лос-Анджелес из Англии. Она ушла из музыкальной группы после того, как ее начал домогаться коллега.

«Мне кажется, в музыке или киноиндустрии самое главное в том, кого ты знаешь и на что ты готова пойти. Мне кажется, так обстоят дела, и с этим ничего не поделать», — рассказала она перед началом урока сценического мастерства.

После того как стало известно о поведении Вайнштейна, Фиа Манн начала посещать кинопробы с большей опаской. По ее словам, пробы и раньше ее пугали, а актеры в итоге чувствуют неуверенность в себе и незащищенность.

Еще перед тем как зайти в комнату, начинаешь себя спрашивать — нормально ли я выгляжу? Понравлюсь ли я им в результате? У меня нет вот этого. А вдруг они меня об этом попросят? Я не смогу. Возможно, мне не стоит пробовать. Звучит безумно, но именно такие мысли крутятся в голове.
Фиа Манн

Однако многие из тех, кто рассказал о случаях сексизма в Голливуде и о Вайнштейне, не хотят раскрывать свои имена. По-прежнему есть страх настроить против себя тех, кто мог бы стать ступенькой к следующей работе, если рассказать о проблеме открыто.

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Женщина-костюмер рассказала, как на одной из примерок она встала колени, чтобы поправить ремень актеру, а кто-то из ее коллег сфотографировал ее в таком положении и разослал членам съемочной группы. Она потребовала удалить фото, но не знает, сделал он это или нет.

Женщин-операторов чуть ли не ежедневно спрашивают, как им удается переносить такие тяжелые кинокамеры. «Это же мужская работа», — часто слышат они в свой адрес.

Кинематографист Рейчел Элдер рассказала, что обычная группа для мам в «Фейсбуке» превратилась в группу поддержки для жертв сексуальных посягательств. Она рассказала, как в 21 год она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны своего первого начальника.

Я потрясена. За последние 72 часа я читаю, как мои знакомые пишут, что их насиловали или как к ним приставали. Столько людей в подробностях описывают то, что с ними произошло, чем они раньше никогда ни с кем не делились. Нужно это читать. Нужно, чтобы людей слышали. Это сложно.
Рейчел Элдер

Если женщин, готовых открыто говорить о своем пережитом опыте, станет больше, сможет ли это изменить индустрию, в которой доминируют мужчины?

Кристи Лэм стала одной из основательниц организации «Мамы в кино». Она работает продюсером 13 лет и снималась в сериале.

«Это некий мужской клуб. Как правило, в работе над фильмом нас [женщин] примерно 10%», — делится она.

Многие говорят, что карьере Вайнштейна пришел конец. Но Голливуд прощает ошибки, и здесь любят истории возвращений. Этот город в прошлом прощал мужчин-насильников.

Однако Лэм уверена, что культура стала другой, и Вайнштейну не дадут еще один шанс.

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«Год назад, когда Трамп обидел всех женщин [имеется в виду запись с откровенным рассказом о приставаниях к женщинам], мы тогда не предприняли ничего», — отмечает она.

В итоге Трамп был избран президентом. 46% его избирателей составили женщины.

«Но в этой ситуации мы его [Вайнштейна] можем уволить и сделать все, чтобы он больше никогда не работал», — сказала она.

Рита Морено, ставшая обладательницей премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони», считает, что огласка подобных историй означает, что молодежи, желающей достичь успеха в Голливуде, не придется проходить через то, что пришлось пережить ей почти 70 лет назад.

«Кто знает? Хищники останутся хищниками. Но это, безусловно, заставит их вести себя осторожнее, как мне кажется», — добавила она.

Реган Моррис, Лора Бикер
Би-би-си, Лос-Анджелес

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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