В Челябинске потеплеет до 14 градусов

«На Урале сохранится погода несколько теплее обычной, кое-где с небольшими дождями, ночными и утренними туманами, днем от 6 до 13 градусов», — отметили в службе.

В понедельник, 16 октября, столбик термометра в Челябинске поднимется максимум до 14 градусов, осадки не прогнозируются. Ночью — плюс 3−4 градуса. Малооблачная погода с дневными температурами до 12−13 градусов продержится до среды, к концу недели температура будет падать. В четверг ожидается очень низкое атмосферное давление и порывы ветра до 16 метров в секунду. Ночью в субботу, 21 октября, уже похолодает до минус 5 градусов.