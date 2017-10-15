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16:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске потеплеет до 14 градусов

В первые дни новой недели в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

«На Урале сохранится погода несколько теплее обычной, кое-где с небольшими дождями, ночными и утренними туманами, днем от 6 до 13 градусов», — отметили в службе.

В понедельник, 16 октября, столбик термометра в Челябинске поднимется максимум до 14 градусов, осадки не прогнозируются. Ночью — плюс 3−4 градуса. Малооблачная погода с дневными температурами до 12−13 градусов продержится до среды, к концу недели температура будет падать. В четверг ожидается очень низкое атмосферное давление и порывы ветра до 16 метров в секунду. Ночью в субботу, 21 октября, уже похолодает до минус 5 градусов.

Напомним, что, по данным Челябинского гидрометцентра, на территории нескольких населенных пунктов сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия): Магнитогорск, Сатка — до 19:00 15 октября — НМУ I степени опасности; Карабаш, Коркино до 19:00 часов 16 октября — НМУ I степени опасности; Троицк до 19:00 часов 16 октября — НМУ I степени опасности; Челябинск до 19:00 часов 16 октября — НМУ I степени опасности.

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