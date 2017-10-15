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16:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В горах Сочи выпал снег толщиной 15 см

На горнолыжных курортах Сочи впервые в этом сезоне выпал снег, местами толщина покрова достигает 10−15 см.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 100% 763 мм рт. ст. 4 м/с

Самые большие сугробы — на высотах более 2 тыс. м, но и на высоте 1,5−1,6 тыс. м тоже есть снежный покров. Температура воздуха там колеблется от +4 °С до -2 °С.

В горах образовался густой туман, который мешает солнечным лучам растопить сугробы. Постоянный снежный покров установится позже, передает «Макс-портал».

Как сообщали Юга.ру, 29 августа в горах Сочи впервые за 20 лет первый снег выпал в августе. 3 октября в Красной Поляне выпал первый снег перед горнолыжным сезоном.

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