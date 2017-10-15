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17:06 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) началась в Ледовом дворце «Большой» в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В ближайшее время на открытии выступит президент РФ Владимир Путин.

Зал начал заполняться участниками более чем за час до открытия. Улицы на пути к Ледовому дворцу заполнены молодежью со всех стран мира. Всех их можно отличить по фирменным фестивальным желтым жилеткам с зеленой полоской.

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Каждый участник церемонии получил специальный интерактивный браслет, который, как рассказали организаторы, является частью шоу. До начала открытия молодежь «разогревали» ведущие на сцене, предлагали сделать всем селфи, для чего вместе с браслетом участники получили специальные маски.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: принять участие в самом крупном молодежном событии приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. С момента, когда наша страна впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. В этом раз фестиваль проходит в Сочи.

Начавшись в воскресенье, фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце «Большой».

Что ждет участников фестиваля молодежи и студентов в Сочи
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12:27 (мск)© Ньюстюб
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