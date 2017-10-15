Анна Седокова опубликовала фото с сыном и казахстанцем Анатолием Цоем
Российская певица Анна Седокова выложила в социальных сетях фотографию в обнимку со своим сыном и казахстанским солистом группы MBAND Анатолием Цоем, пишет NUR.KZ.
Российская певица Анна Седокова выложила в социальных сетях фотографию в обнимку со своим сыном и казахстанским солистом группы MBAND Анатолием Цоем, пишет NUR.KZ.
Трогательная фотография появилась на личной странице певицы в Instagram.
Артистка попросила совета у своих подписчиков.
Отметим, что Анна Седокова растит шестимесячного сына. Кто отец ребенка, остается только догадываться.
Однако, этим летом Седокова уже публиковала совместное фото с сыном и казахстанским исполнителем Анатолием Цоем. Роман приписывают звездной паре еще с середины прошлого года.