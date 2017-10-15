Анна Седокова опубликовала фото с сыном и казахстанцем Анатолием Цоем

Отметим, что Анна Седокова растит шестимесячного сына. Кто отец ребенка, остается только догадываться.

Однако, этим летом Седокова уже публиковала совместное фото с сыном и казахстанским исполнителем Анатолием Цоем. Роман приписывают звездной паре еще с середины прошлого года.