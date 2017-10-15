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17:34 (мск), источник: Nur.kz

Анна Седокова опубликовала фото с сыном и казахстанцем Анатолием Цоем

Российская певица Анна Седокова выложила в социальных сетях фотографию в обнимку со своим сыном и казахстанским солистом группы MBAND Анатолием Цоем, пишет NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Трогательная фотография появилась на личной странице певицы в Instagram.

Артистка попросила совета у своих подписчиков.

Отметим, что Анна Седокова растит шестимесячного сына. Кто отец ребенка, остается только догадываться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, этим летом Седокова уже публиковала совместное фото с сыном и казахстанским исполнителем Анатолием Цоем. Роман приписывают звездной паре еще с середины прошлого года.

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