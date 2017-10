Анна Седокова опубликовала фото с сыном и казахстанцем Анатолием Цоем

❤️ Как раз хотела пост написать мамочкин! Девочки, мы уже большие нам 6 месяцев. ? Когда дома что-то делаю на кухне, наш джентельмен сидеть в коляске отказывается. Покупаем стульчик? Какой вы порекомендуете? Какая марка самая крутая? А ходунки? Вы с какого возраста пользоваться стали? Нам срочно нужны ваши советы. ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Oct 15, 2017 at 2:33am PDT