В Комрате четыре дня не будет воды

Власти надеются в скором будущем заменить трубы, но пока на это не нашли средств. А жители города, между тем, уже делают запасы.



Водой запасаются в детских садах и школах.



Вынужденное отключение происходит каждую весну и осень, длится четыре дня и стоит 100 тысяч леев.



В центре здоровья определяют необходимую дозу хлорки, а жителей предупреждают — несколько дней после обработки воду из-под крана пить нельзя.



Власти уже вложили в систему очистки воды восемь миллионов леев. Но этой суммы недостаточно. Необходимо дополнительное финансирование для того, чтобы дезинфекцию воды проводить без ее отключения.



К муниципальному предприятию SU-CANAL Комрат подключены 30 госучреждений и восемь тысяч частных потребителей. В Комрате проживают более 20 тысяч человек.