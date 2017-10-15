В Комрате четыре дня не будет воды
В Комрате четыре дня не будет воды. Водопровод будут чистить и хлорировать. Это делается два раза в год, так как водопроводная система сильно устарела.
В Комрате четыре дня не будет воды. Водопровод будут чистить и хлорировать. Это делается два раза в год, так как водопроводная система сильно устарела.
Власти надеются в скором будущем заменить трубы, но пока на это не нашли средств. А жители города, между тем, уже делают запасы.
Водой запасаются в детских садах и школах.
Вынужденное отключение происходит каждую весну и осень, длится четыре дня и стоит 100 тысяч леев.
В центре здоровья определяют необходимую дозу хлорки, а жителей предупреждают — несколько дней после обработки воду
Власти уже вложили в систему очистки воды восемь миллионов леев. Но этой суммы недостаточно. Необходимо дополнительное финансирование для того, чтобы дезинфекцию воды проводить без ее отключения.
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