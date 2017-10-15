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18:13 (мск), источник: Publika.md

В Комрате четыре дня не будет воды

В Комрате четыре дня не будет воды. Водопровод будут чистить и хлорировать. Это делается два раза в год, так как водопроводная система сильно устарела.

Источник: Publika.md

Власти надеются в скором будущем заменить трубы, но пока на это не нашли средств. А жители города, между тем, уже делают запасы.

Водой запасаются в детских садах и школах.

Вынужденное отключение происходит каждую весну и осень, длится четыре дня и стоит 100 тысяч леев.

В центре здоровья определяют необходимую дозу хлорки, а жителей предупреждают — несколько дней после обработки воду из-под крана пить нельзя.

Власти уже вложили в систему очистки воды восемь миллионов леев. Но этой суммы недостаточно. Необходимо дополнительное финансирование для того, чтобы дезинфекцию воды проводить без ее отключения.

К муниципальному предприятию SU-CANAL Комрат подключены 30 госучреждений и восемь тысяч частных потребителей. В Комрате проживают более 20 тысяч человек.

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