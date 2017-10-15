Синоптики: На следующей неделе в республике будет по-летнему тепло
На следующей неделе в республике будет
На следующей неделе в республике будет
Несмотря на это синоптики говорят, что погода вполне соответствует молдавской осени и температура будет всего на три градуса выше обычного.
И все же, по сравнению с прошлым годом, текущий октябрь значительно теплее. В это же время в 2016-ом было холодно, а во второй половине месяца выпал первый снег.
Не радовал теплом и октябрь 2014-ого. Тогда термометры показали минус 13 градусов, что стало самым низким показателем за всю историю метеонаблюдений в Молдове.