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18:20 (мск), источник: Publika.md

Синоптики: На следующей неделе в республике будет по-летнему тепло

На следующей неделе в республике будет по-летнему тепло. В ближайшие дни воздух прогреется до 25-ти градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 100% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Несмотря на это синоптики говорят, что погода вполне соответствует молдавской осени и температура будет всего на три градуса выше обычного.

И все же, по сравнению с прошлым годом, текущий октябрь значительно теплее. В это же время в 2016-ом было холодно, а во второй половине месяца выпал первый снег.

Не радовал теплом и октябрь 2014-ого. Тогда термометры показали минус 13 градусов, что стало самым низким показателем за всю историю метеонаблюдений в Молдове.

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