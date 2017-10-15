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19:49 (мск), источник: m24.ru

Потепление придет на смену затяжным дождям в столице

На смену затяжным дождям, которые идут в Москве последние несколько дней, придет потепление, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 762 мм рт. ст. 5 м/с

По его словам, дождливая неделя завершается. На новой неделе будет невысокое атмосферное давление, при этом существенных осадков уже не ожидается, передает слова Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что днем будет поглядывать солнце, а осадки возможны лишь в некоторых районах, и то они будут настолько небольшими, что просто не будут заметны.

Глава Гидрометцентра добавил, что температура на неделе будет на четыре градуса выше нормы. Ночью ожидается от 3 до 6 градусов, а днем — 7−12 градусов.

Ожидается, что прохладным на следующей неделе будет только понедельник, а начиная со вторника и до конца рабочей недели погода будет комфортной.

Особенно теплыми будут вторник и среда, когда воздух прогреется от 10 до 13 градусов, заметил Вильфанд.

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