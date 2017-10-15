Потепление придет на смену затяжным дождям в столице
На смену затяжным дождям, которые идут в Москве последние несколько дней, придет потепление, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
На смену затяжным дождям, которые идут в Москве последние несколько дней, придет потепление, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, дождливая неделя завершается. На новой неделе будет невысокое атмосферное давление, при этом существенных осадков уже не ожидается, передает слова Вильфанд ТАСС.
Он отметил, что днем будет поглядывать солнце, а осадки возможны лишь в некоторых районах, и то они будут настолько небольшими, что просто не будут заметны.
Глава Гидрометцентра добавил, что температура на неделе будет на четыре градуса выше нормы. Ночью ожидается от 3 до 6 градусов, а днем — 7−12 градусов.
Ожидается, что прохладным на следующей неделе будет только понедельник, а начиная со вторника и до конца рабочей недели погода будет комфортной.
Особенно теплыми будут вторник и среда, когда воздух прогреется от 10 до 13 градусов, заметил Вильфанд.