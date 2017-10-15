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19:08 (мск), источник: РИА Новости

В Японии придумали рецепт «кофе» из чеснока

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Японии изобрели напиток, по вкусу и виду похожий на кофе, но производимый из чеснока, пишет издание Japan Today.

Идея напитка пришла к 74-летнему Екитомо Симотаи, жителю префектуры Аомори на севере страны, еще 30 лет назад, когда он был владельцем кофейни. Однажды ему пришлось готовить стейк с чесноком и одновременно обслуживать посетителей, и Симотаи не уследил за блюдом и пережарил его. Он измельчил подгоревший чеснок ложкой, добавил горячей воды и обнаружил, что получившийся напиток по вкусу напоминает немного горчащий кофе.

После выхода на пенсию японец вспомнил о чесночном напитке и решил повторить опыт. После многих экспериментов ему удалось добиться нужного результата, обжаривая чеснок в электрической печи и измельчая его после охлаждения.

«Наверное, мой напиток — первый в своем роде в мире. В нем нет кофеина, поэтому он подойдет беременным женщинам и тем, кто любит пить кофе по ночам», — пояснил Симотаи. «Чесночный кофе» продается в двух магазинах в префектуре Аомори, уточняет Japan Today.

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