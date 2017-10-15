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18:50 (мск), источник: ТАСС

Путин пожелал участникам фестиваля молодежи изменить мир к лучшему

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал молодежи всегда добиваться поставленных целей, быть смелее и настойчивее в их достижении.

Источник: РИА "Новости"

«Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего», — сказал глава государства на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пообещал: «Мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха!».

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«Энергия, талант молодости обладают поразительной силой, молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться привычным укладам вещей. Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Все в ваших силах!» — пожелал российский лидер участникам фестиваля. По его мнению, «главное — идти только вперед».

Путин уверен, что «фестивальное братство обязательно поможет молодежи воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые мечты и помыслы». Он отметил, что нынешний сочинский форум — самый представительный за всю историю проведения подобных фестивалей. «Здесь, в Сочи, собрались почти 30 тыс. участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира, со всех континентов планеты», — констатировал президент. Он напомнил, что первый фестиваль прошел семь десятилетий назад.

«Тогда таких же юных ребят и девушек сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов», — сказал глава государства. По его оценке, тогдашним участникам фестиваля «очень многое удалось, они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий».

«Наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи», — заверил Путин. Он рассказал, как в 1957 году радушно встречала гостей Москва, не менее теплый прием был оказан участникам фестиваля и в 1985 году. «Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы — Сочи, города олимпийского братства и надежды», — обратился российский лидер к участникам форума.

Речь Путина прерывалась бурными аплодисментами собравшихся на олимпийском стадионе около 10 раз.

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