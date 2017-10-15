Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю

Источник: РИА Новости

«Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На форуме юности планеты — самом представительном за всю его историю — здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты», — сказал Путин.

Президент напомнил, что 70 лет назад состоялся первый фестиваль молодежи. «Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось», — обратился Путин к присутствующим в зале.

«Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий», — добавил глава государства.

По его словам, «наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи». «Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи, города олимпийского братства и надежды», — подытожил президент.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве в 1957 году был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны. Также фестиваль прошел в Москве в 1985 году.