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20:11 (мск), источник: Sputnik.md

Интерактивный Сочи: робот передал Молдове привет с Фестиваля молодежи

Гостей Международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи встречает робот, который ответил на вопросы делегатов и передал привет Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik, Виктор Чобану. Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи удивляет не только своей масштабностью, но и сюрпризами, которые можно встретить на каждом шагу. Главный медиацентр форума, превратившийся в ознакомительную площадку, вместил стенды делегаций разных стран мира, регионов России, а также различных организаций. Так, среди многочисленных стендов можно было увидеть и знакомую цветовую гамму агентства и радио Sputnik.

Настоящий фурор произвели представители Краснодарского края, которые решили, что встречать участников фестиваля должен непременно робот. В задачи машины входит не только приветствие, но и беседа с юными участниками фестиваля. Корреспондент Sputnik Молдова тоже пообщался с роботом. Вот что из этого вышло.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) обещает быть крупнейшим международным событием в области молодежного взаимодействия. Предполагается, что в нем примут участие более 20 000 участников, из них половина — граждане иностранных государств всех континентов, более 150 государств. Молдавская делегация является одной из самых многочисленных — 300 человек, включая участников Приднестровья.

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