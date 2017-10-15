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19:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси в третий раз станет отцом

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в Instagam-аккаунте сообщила супруга футболиста.

Источник: AP 2017

Антонелла Рокуццо разместила фото, на котором Месси и их сыновья Тьяго и Матео притрагиваются к ее животу, и написала: «Семья из пяти человек».

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В июле этого года спортсмен женился на Рокуццо в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль и партнеры Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

По случаю свадьбы форвард и его супруга сделали одинаковые татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы. Также у аргентинца есть татуировка в области паха с изображением губ жены.

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