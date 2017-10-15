Месси в третий раз станет отцом
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в
Антонелла Рокуццо разместила фото, на котором Месси и их сыновья Тьяго и Матео притрагиваются к ее животу, и написала: «Семья из пяти человек».
В июле этого года спортсмен женился на Рокуццо в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также бывший капитан
По случаю свадьбы форвард и его супруга сделали одинаковые татуировки в виде римских цифр